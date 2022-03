Por la clasificación a cuartos: las posibles formaciones del Manchester City y Sporting Lisboa

Manchester City recibirá en el Etihad Stadium al Sporting Lisboa por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En la ida, los ciudadanos se impusieron (5-0) ante un conjunto portugués que poco pudo hacer para evitar la goleada del equipo dirigido por ‘Pep’ Guardiola.

Manchester City vs. Sporting Lisboa: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, João Cancelo; Kevin de Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Phil Foden y Jack Grealish

Sporting Lisboa: Antonio Adán; Ricardo Esgaio, Sebastián Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis; Pablo Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Sporting Lisboa?

En horario peruano, el compromiso iniciará desde las 3.00 p. m. Revisa la hora según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Manchester City vs. Sporting Lisboa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester City vs. Sporting Lisboa por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.