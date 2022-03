Tragedia en Querétaro: la pelota sí se manchó en el estadio La Corregidora

Horror en México. El duelo entre Querétaro y Atlas, disputado el sábado por la noche en el estadio La Corregidora, tuvo como resultado uno de los episodios más tristes y violentos en la historia del fútbol latinoamericano. Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó siendo una auténtica batalla campal entre los ‘hinchas’ de ambos equipos. El partido, junto con el resto de la jornada 9 del Clausura-Liga MX, la competencia femenina y juvenil, fueron suspendidos.

Violencia. ‘Aficionados’ del Querétaro y Atlas se fueron a los golpes en las tribunas de La Corregidora. Foto: EFE

Tras visitar diversos hospitales y antes de reunirse con los presidentes de la Liga MX y club Gallos Blancos, Mauricio Kuri, el gobernador del estado de Querétaro, brindó una conferencia de prensa. En ella confirmó que son 26 personas (24 hombres y dos mujeres) las que resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran en estado de gravedad y diez se encuentran delicadas. El resto tuvo lesiones leves, y ya habrían sido dados de baja. “Aunque no haya muertos, esto es una tragedia”, dijo.

Indefensos. Inocentes hinchas tuvieron que cubrir a sus seres queridos de las agresiones. Foto: EFE

El mandatario, además, mandó un contundente mensaje a los involucrados. “Criminal, no me importa dónde estés o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo. Pusiste en riesgo a familias que querían disfrutar de un evento deportivo. No mereces estar en las calles queretanas. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y violencia”, añadió Kuri. Finalmente, aseveró que utilizarán toda la tecnología a su disposición para detectar a los responsables y “asegurar que no vuelvan a poner un pie en el estadio”. Esperemos que sea así.❖