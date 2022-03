“Nos salvaron la vida”: el testimonio de una pareja que huyó con ayuda de hinchas de Querétaro

A salvo. El ingeniero mexicano Beto Valdivia narró a través de su cuenta de Twitter los momentos de terror que vivió junto a su esposa al intentar escapar del Estadio La Corregidora donde se suscitó la lamentable batalla campal que suspendió el partido entre Querétaro vs. Atlas y dejó varios heridos.

“Esta foto nos la tomamos 15 minutos antes de la tragedia, celebrábamos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicábamos que nos tocó ‘muy buen lugar’, comienza relatando Valdivia, hincha del cuadro rojinegro y que ese día decidió vestir los colores del actual campeón de la Liga MX junto a su esposa.

Beto Valdivia es hincha del Atlas. Foto: Twitter Beto Valdivia

“En cuestión de minutos todo cambio, notábamos peleas en diferentes sectores del estadio ¡sin ningún personal de seguridad que se acercara a separarlos! Volteando hacia la barra de los ‘Gallos’ veíamos cómo empezaba a moverse una masa hacia los pasillos. Posterior a eso aún con el partido jugándose comenzaron a invadir la cancha. Segundos después toda la gente de Atlas que estaba en la zona oriente brincó a la cancha para buscar resguardo bajo el estadio”, continuó, revelando también que esa tarde en las tribunas del Estadio La Corregidora había un gran número de familias con niños y adultos mayores.

“Comenzamos a subir las escaleras más por la presión de los gritos de la gente que por nuestra voluntad. Afortunadamente, antes de salir al pasillo, una persona de Querétaro nos frenó y dijo: ¡No salgan! ¡Quítense ya sus playeras! A la par, un grupo de personas nos rodearon cubriéndonos. En lo que me quitaba mi playera, un chavo de Querétaro desesperado le entregaba su playera a mi esposa para que se la pusiera encima. Un Señor de la tercera edad y su hijo se pusieron a nuestro lado y dijo “nosotros los sacamos” pidió a su hijo que me diera la sudadera a pesar de que él no quería por el mismo miedo de sentirse en riesgo por ayudarnos. ¡A estas personas solo puedo decirles infinitas gracias! Nos salvaron la vida”, detalló el mexicano.

Finalmente, Valdivia mencionó que cuando logró salir del recinto deportivo vio a dos personas amenazando a la gente del Atlas con extrañas armas. “Eran una especie de tubos rodeados con cadenas, las arrastraban en el pavimento para que rechinaran causando aún más terror”, concluyó.