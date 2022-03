Iker Casillas habla sobre el eventual fichaje de Mbappé: “No te va a solucionar nada”

Prioridades. Real Madrid y PSG protagonizarán el duelo más atractivo de los octavos de final de la Champions League. Si bien la presencia de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu despierta gran expectativa entre los aficionados, esto debido a que varios medios dan por hecho su fichaje, para el exarquero Iker Casillas el conjunto de Carlo Ancelotti debe enfocarse en su compromiso por el torneo continental.

“ Hablar de ilusión de jugadores que pueden venir o no, si me pillas con 22 te diría que sí, rotundamente, pero es que ahora con 40 te digo que no te va a solucionar nada. De hecho, Mbappé está con su equipo, buscará sus intereses para su equipo y mañana no sé dónde va a estar ”, manifestó el exportero ante los medios españoles.

Mbappé fue el verdugo del Real Madrid en el partido de ida. Foto: EFE

Más allá de esta postura, el campeón del mundo en el 2010 dejó en claro su admiración por el atacante francés. “Claro que a mí como jugador me encanta, ojalá que estuviera en el Real Madrid, lo disfrutaría mucho más, pero no depende de mí, depende de otras cosas que tienen que darse”, agregó.

Asimismo, precisó que la escuadra merengue debe centrarse en el tramo final de la temporada antes que en los posibles refuerzos. “La temporada del Real Madrid pasa por seguir firmes en el campeonato nacional, que parece que se está consiguiendo aunque no se haya conseguido todavía, y pasa por una ‘Champions’ en la que después de todo lo que ha pasado este tiempo, se quiere conseguir pasar ante un equipo muy fuerte, de los más fuertes ”, puntualizó.

Otro de los nombres que suenan en tienda blanca es el noruego Erling Haaland. Al ser consultado, el exfutbolista volvió a remarcar su posición. “Haaland o Mbappé no están ahora mismo en el Real Madrid, así que ahora mismo no te van a solucionar nada. Hay que esperar y disfrutar con los que hay, que se han ganado el derecho de que todos los madridistas disfruten con sus conquistas”, finalizó.