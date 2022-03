Verratti sobre duelo ante Real Madrid: “El 80% no será suficiente, no nos van a dar obsequios”

Este miércoles 9 de marzo, Paris Saint-Germain se batirá a duelo contra Real Madrid en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League, encuentro que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y podría no contar con la presencia del francés Kylian Mbappé, autor del único tanto a favor del cuadro parisino en el compromiso de ida que se jugó en el Parque de los Príncipes.

A tan solo dos días del emocionante cotejo, el centrocampista italiano Marco Verratti brindó declaraciones oficiales para la web del PSG, donde habló de su complicado rival y de la preparación del plantel dirigido por Mauricio Pochettino para el enfrentamiento por el torneo de la UEFA.

“Tenemos una pequeña ventaja, pero eso no significa nada. Tendremos que intentar hacer nuestro juego y estar al 100%, ya sea mental o tácticamente. En lo individual también, porque será muy importante ganar los duelos, ya sea en defensa o en el centro del campo. Dar el máximo para hacer un gran partido, porque contra el Real Madrid, jugar al 80% no será suficiente. No nos van a dar obsequios ”, afirmó el jugador italiano.

PUEDES VER: Ultras del PSG atacan a Gueye por la lesión de Mbappé y el francés sale a defenderlo

De igual manera, Verratti se refirió al posible planteamiento en ataque con el que el PSG buscará hacer daño al Real Madrid para asegurarse el paso a cuartos en la Champios League.

“Con los jugadores que tenemos, para mí, podemos llegar a controlar el juego. Tenemos un equipo que puede jugar al contraataque, porque con la velocidad que tenemos arriba, con Messi, Neymar, Di María y Kylian, cuando tenemos espacios, llegamos a ser aún más peligrosos”, concluyó.

PSG vs. Real Madrid

Este miércoles 9 de marzo, PSG se enfrenta a Real Madrid en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League. El cuadro parisino llega con ventaja al duelo en el estadio Santiago Bernabéu tras vencer por 1-0 en la ida. El encuentro iniciará a las 3.00 p.m. (hora peruana).