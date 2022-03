¿A qué hora juegan San Martín vs. Atlético Grau EN VIVO por la Liga 1 2022?

San Martín vs. Atlético Grau EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 7 de marzo, en el cierre de la quinta jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El cotejo empezará a partir de las 3.00 p. m. desde el Estadio Olímpico de San Marcos y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

San Martín vs. Atlético Grau: ficha del partido

Liga 1 San Martín vs. Atlético Grau ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 8 de marzo ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Olímpico de San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan San Martín vs. Atlético Grau?

En todo el territorio peruano, el cotejo San Martín vs. Atlético Grau se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Duelo de necesitados. La Universidad San Martín buscará salir de los últimos lugares de la Liga 1 Betsson y, para ello, tendrá que vencer a Atlético Grau. El conjunto Santo viene de caer goleado por 5-0 ante Ayacucho y buscará salir de este mal momento ante los norteños.

Los dirigidos por el argentino Juan José Luvera se ubican en la posición 17 con solo tres unidades y una victoria le permitiría escalar hasta la décima casilla.

Por su parte, El Patrimonio ha tenido un arranque interesante en el torneo local. En sus primeras cuatro presentaciones consiguieron 5 puntos y ante su rival de turno esperan mantener su invicto en condición de visita (empataron ante Alianza Lima en Matute y ante UTC en Cajamarca).

¿Qué canal transmite San Martín vs. Atlético Grau?

La señal encargada de televisar el encuentro San Martín vs. Atlético Grau será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque San Martín vs. Atlético Grau, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el San Martín vs. Atlético Grau y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir San Martín vs Atlético Grau ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de San Martín vs. Atlético Grau por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se juega el San Martín vs. Atlético Grau?

El duelo entre San Martín vs. Atlético Grau se desarrollará en el Estadio Olímpico de San Marcos, ubicado en la ciudad de Lima. Dicho escenario cuenta con una capacidad para 32.000 espectadores.

