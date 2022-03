Binacional vs. ADT Tarma EN VIVO: ¿a qué hora y dónde juegan por la Liga 1 2022?

Binacional vs. ADT Tarma EN VIVO se enfrentan HOY, lunes 7 de marzo, en el cierre de la quinta jornada de la Liga 1 Betsson 2022. El cotejo empezará a partir de las 7.00 p. m. desde el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina y la TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Binacional vs. ADT Tarma: ficha del partido

Partido Binacional vs. ADT Tarma Fecha Lunes 7 de marzo Hora 7.00 p. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina

¿A qué hora juegan Binacional vs. ADT Tarma?

En todo el territorio peruano, el cotejo San Martín vs. Atlético Grau se disputará a partir de las 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Binacional vs. ADT Tarma?

La señal encargada de televisar el encuentro Binacional vs. ADT Tarma será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Binacional vs. ADT Tarma, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Binacional vs. ADT Tarma y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir San Martín vs Atlético Grau ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Binacional vs. ADT Tarma por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Binacional vs. ADT Tarma: posibles alineaciones

Binacional : Diego Enríquez; Carlos Caraza, Nicolás Marotta, Yonatan Murillo, Jair Céspedes; Edson Aubert, Víctor Cedrón, Yimy Gamero, Hoover Crespo, Andy Polar; Janio Pósito.

ADT Tarma: Ignacio Barros; César Inga, Herve Kambou, Gu Choi, Reyes; Yorkamn Tello, Christian Velarde; Kevin Serna, Ademar Robles, Diego Temoche; Hernán Rengifo.

Binacional vs. ADT Tarma: últimos partidos

¿Dónde se juega el Binacional vs. ADT Tarma?

El duelo entre Binacional vs. ADT Tarma se desarrollará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado en la ciudad de Juliaca. Dicho escenario cuenta con una capacidad para 18.030 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1