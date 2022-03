¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg por la Champions League 2021-2022?

Ver Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg EN VIVO y DIRECTO este martes 8 de marzo por los octavos de final de la Champions League 2021-2022. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Allianz Arena en la ciudad de Múnich.

Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg: ficha del partido

Champions League 2021-2022 - Octavos de final Bayern Munich vs. Red Bull Sazburg ¿Cuándo juegan? Martes 8 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Allianz Arena ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2 y Star+

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg?

Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg se verán las caras por la Champions League desde la 3.00 p. m. en el Allianz Arena. Consulta el horario, según tu zona geográfica:

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg?

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Dónde ver Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Bayern Munich vs Red Bull Salzburg por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg: posibles alineaciones

Bayern Munich: Sven Ulreich; Benjamin Pavard; Niklas Süle, Dayot Upamecano, Lucas Hernández; Joshua Kimmich, Jamal Musiala; Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sané; Robert Lewandowski.

Red Bull Salzburg: Philipp Köhn; Rasmus Kristensen, Kamil Piatkowski, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer; Mohamed Camara, Luka Sucic, Nicolas Seiwald; Brenden Aaronson, Chukwubuike Adamu, Karim Adeyemi.

Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg: últimos enfrentamientos

Octavos de final Champions League 2021-2022 | Red Bull Salzburg 1-1 Bayern Munich

Fase de grupos Champions League 2020-2021 | Bayern Munich 3-1 Red Bull Salzburg

Fase de grupos Champions League 2020-2021 | Red Bull Salzburg 6-2 Bayern Munich

¿Dónde juegan Bayern Munich vs. Red Bull Salzburg?

El encuentro entre Bayern Munich y Red Bull Salzburg se disputará en el Allianz Arena. Este escenario deportivo fue inaugurado el 30 de mayo de 2005 y tiene capacidad para albergar a 75.024 espectadores.