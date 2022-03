¿A qué hora ver HOY Tottenham vs. Everton EN VIVO por la Premier League?

Tottenham vs. Everton EN VIVO juegan por la jornada 28 de la Premier League 2021-22 en el Tottenham Hotspur Stadium a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo se podrá ver vía Star Plus (streaming) y la cobertura ONLINE la tendrás en La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de los dos clubes, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles de este y otros partidos de hoy.

Tottenham vs. Everton: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Everton ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 7 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Tottenham Hotspur ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Everton?

En Inglaterra, el duelo Tottenham vs. Everton se iniciará a las 8.00 p. m. (3.00 p. m. en Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Por el cierre de la fecha 28 de la Premier League, un Tottenham que pelea por meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales recibe a un Everton que pugna por no caer en zona de descenso. El cuadro Spur se ubica séptimo, a tres puntos del sexto lugar, mientras que los Toffees marchan en la casilla 17, a una unidad de la antepenúltima ubicación.

El conjunto londinense obtuvo una victoria por goleada 4-0 en la jornada previa a costa del Leeds United. Harry Kane y Heung-Min Son, los goleadores del equipo en el torneo, se hicieron presentes en el marcador de aquel triunfo con un tanto cada uno.

Los de Merseyside, por el contrario, encadenaron su segunda derrota al hilo sin poder anotar tras caer en casa 1-0 frente al puntero Manchester City. Un tardío gol de Phil Foden sentenció la caída del elenco azul, que solo ganó una vez en sus últimos cinco cotejos ligueros.

Tottenham y Everton se vuelven a ver las caras cuatro meses después de su choque más reciente. Por la primera rueda del certamen, ambos clubes igualaron sin goles en el Goodison Park, el segundo empate seguido por la Premier entre ambos.

¿Qué canal transmite Tottenham vs. Everton?

En la región sudamericana, ningún canal de TV por cable y/o satélite tendrá a su cargo la televisación del Tottenham vs. Everton.

Costa Rica: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos: SiriusXM FC, USA Network, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo

España: DAZN, Movistar+, DAZN 1

Inglaterra: BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League.

¿Dónde ver Tottenham vs. Everton por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Tottenham vs. Everton por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su catálogo de eventos para Latinoamérica todos los juegos de la liga inglesa. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Tottenham vs. Everton

Tottenham: Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Matt Doherty, Harry Winks, Pierre Emile Hojbjerg, Ryan Sessegnon; Dejan Kulusevski, Heung Min Son y Harry Kane.

Everton: Jordan Pickford; Seamus Coleman, Mason Holgate, Michael Keane, Jonjoe Kenny; Allan, Abdoulaye Doucouré; Alex Iwobi, Donny Van de Beek, Anthony Gordon y Richarlison.

Historial reciente de Tottenham vs. Everton

Everton 0-0 Tottenham | 07.11.21

Everton 2-2 Tottenham | 16.04.21

Everton 5-4 Tottenham | 10.02.21

Tottenham 0-1 Everton | 13.09.20

Everton 1-0 Tottenham | 06.07.20.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Everton?

El escenario que acogerá este duelo será el Tottenham Hotspur Stadium, recinto deportivo con capacidad para 63.000 espectadores, inaugurado en el año 2019.