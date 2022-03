¿Dónde ver el partido Inter vs. Liverpool por la Champions League?

Ver Inter vs. Liverpool EN VIVO y DIRECTO este martes 8 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la Champions League 2021-22. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Anfield de la ciudad de Liverpool.

Los dirigidos por Jürgen Klopp se llevaron la victoria en el Giuseppe Meazza con los tantos de Firmino y Salah, por lo que llegan como los grandes favoritos a llevarse la serie y clasificar a cuartos de final. Mientras que el equipo negriazul, si bien no tiene una estadística positiva ante los rojos (cuatro derrotas en cinco juegos), sabe lo que es ganar una serie y saldrá con sus mejores armas para buscar la hazaña.

Inter vs. Liverpool: ficha del partido

Partido Inter vs. Liverpool ¿Cuándo juegan? Martes, 8 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Anfield (Liverpool) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Inter vs. Liverpool?

El duelo entre italianos e ingleses está programado para darse desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu país.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Inter vs. Liverpool?

La transmisión del encuentro será llevada por ESPN y Star Plus. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Inter vs. Liverpool por internet?

En caso no cuentes con ESPN y Star Plus, también tienes la opción de seguir el partido a través de la web de La República Deportes, donde tendrás todos los goles e incidencias en video y el minuto a minuto ONLINE GRATIS.

Inter vs. Liverpool: posibles alineaciones

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Arturo Vidal, Brozović, Hakan Çalhanoğlu, Perišić; Džeko y Lautaro Martínez.

Liverpool FC: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Luis Díaz, Mohamed Salah y Sadio Mané.

Inter vs. Liverpool: últimos enfrentamientos

Inter 0-2 Liverpool | 16.2.2022 | octavos de final Champions League

Inter 0-1 Liverpool | 11.3.2008 | octavos de final Champions League

Liverpool 2-0 Inter | 19.2.2008 | octavos de final Champions League

Inter 3-0 Liverpool | 12.5.1965 | semifinales Champions League

Liverpool 3-1 Inter | 4.5.1965 | semifinales Champions League.

¿Dónde juegan Inter vs. Liverpool?

El duelo por los octavos de final tendrá lugar en el mítico Anfield de la ciudad de Liverpool, con capacidad para 54.074 espectadores.