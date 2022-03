Diario Olé destacó el minuto de silencio en el Alianza Lima vs. Cristal por violencia en México

A poco de empezar el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, ambas escuadras participaron de un minuto de silencio. Este gesto apoyaba el mensaje de la no violencia en el fútbol y fue una muestra de solidaridad a las víctimas de las agresiones que se dieron en el último Querétaro vs. Atlas.

Los actos vandálicos que se vivieron en La Corregidora causaron el repudio de todo el mundo y una de las mayores muestras de rechazo se dio en el fútbol peruano. Jugadores, entrenadores, el cuerpo arbitral y gran parte de los hinchas que llegaron al Alejandro Villanueva se unieron en el minuto de silencio señalado por el juez Kevin Ortega.

Otras muestras de apoyo

Otras muestras de solidaridad a las víctimas de la violencia en La Corregidora llegaron desde El Salvador. En la última fecha del balompié salvadoreño, varios encuentros también contaron con un minuto de silencio.