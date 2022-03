Oscar Ruggeri criticó duramente a Darío Benedetto por declaraciones sobre Agustín Almendra

Boca Juniors cayó ante Huracán en la Bombonera por la mínima diferencia. El cuadro xeneize cerró así una convulsionada semana en la que se conocieron algunos actos de indisciplina. Uno de los jugadores auriazules que se refirió a ese tema fue Darío Bendetto, quien fue bastante duro con Agustín Almendra, el jugador involucrado.

Tras ello, Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 1986, salió al frente para criticar las declaraciones de Benedetto durante el programa “Fútbol 90″ de ESPN. “Los líderes no se comportan así. Esa no es una forma de ser líder. No se puede tratar así a un compañero. Mas allá de que sea grave el tema que tenga este chico”, enfatizó.

En el programa televisivo del que forma parte, Ruggeri señaló que el principal error del ‘Pipa’ fue hacer público un tema que debió tratarse de manera interna. “Tienes que ser pensante. No se puede salir a decir eso. Si ya habló el entrenador, el tema está cerrado”, aseguró.

Finalmente, el comentarista explicó la forma en la que debieron actuar los referentes de Boca Juniors en el caso Almendra. “Si hay un chico desordenado, tienes que tratar hasta el último minuto de ordenarlo. Solo después de eso tienes ir al consejo y decirle que a ese chico lo tiene que ayudar un profesional”, sentenció.