Sporting Cristal, la piedra en el zapato del Alianza Lima de Carlos Bustos

No logran descifrarlos. Alianza Lima no ha tenido el arranque esperado en la Liga 1 Betsson. Tras la dura derrota ante Alianza Atlético, los blanquiazules se midieron ante Sporting Cristal en Matute y no pudieron regalarle una alegría a su gente. El conjunto rimense no solo evidenció las falencias defensivas de su rival, también se consolidó como verdugo del estratega Carlos Bustos.

Poco después de que el entrenador argentino asumiera el banquillo íntimo, el equipo tuvo la impresionante marca de 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota en 2021. Justamente fue Roberto Mosquera quien se encargó de ponerle fin a esta racha. Asimismo, de las cuatro caídas que registra el técnico victoriano, tres de estas fueron ante los celestes .

El equipo íntimo mejoró con el ingreso de Cristian Benavente, pero no le alcanzó para empatar. Foto: Alianza Lima

Uno de los aspectos que más resalta es la característica línea de tres que emplea el técnico aliancista. Pese a que esta formación permitió que Ángelo Campos tuviera el arco menos vencido en la campaña pasada, el estratega de Sporting Cristal es el que más logró vulnerar su resistencia (6 goles) y estableció su predominio en el historial reciente.

Supremacía Celeste

El primer choque ocurrió en la Fase 1 del torneo pasado. La escuadra capitaneada por Josepmir Ballón recién se asentaba en la primera división, tras el fallo del TAS, y se encontró con un equipo que dominaba el Grupo B de la competición. El resultado culminó a favor de los rimenses por 2-1.

Siete meses después, con ambos planteles clasificados a la final, se volvieron a ver las caras por la etapa regular y los cerveceros se impusieron por 3-1. No obstante, en aquella ocasión el profesor Bustos decidió alternar algunos futbolistas con miras al duelo por el campeonato.

El panorama fue diferente en los dos cotejos que definieron el título nacional de dicho año. En el primer compromiso, la escuadra de Jefferson Farfán hizo gala de su buen rendimiento defensivo y fue muy eficaz de cara al arco. Hernán Barcos fue el héroe de dicha jornada tras anotar el único tanto.

Si bien los celestes mostraron su superioridad en el segundo enfrentamiento y contaron con varias ocasiones para anotar, esta no se reflejó en el marcador y perdieron la chance de lograr el bicampeonato después de igualar sin goles en el Estadio Nacional.

Preocupación en la interna

A menos de un mes para iniciar la fase de grupo de la Copa Libertadores, existen muchas interrogantes en relación al presente de Alianza Lima. La incorporación de jugadores como Christian Ramos y Cristian Benavente despertó mucha expectativa entre sus seguidores y se esperaba un equipo más consolidado; sin embargo, los últimos resultados mostraron un cuadro que por momentos es errático.