Crónica de la tragedia en Querétaro HOY: cómo sucedió y últimas noticias desde México

El entrenador peruano del Cruz Azul, Juan Reynoso, se refirió a los lamentables hechos que sucedieron en La Corregidora y mandó un mensaje de reflexión.

“Mi mensaje es una reflexión. Mucha gente puede pensar que es un día triste para el fútbol mundial, para el fútbol mexicano; no nos confundamos, es un día triste para el país. Me parece que esto ya pasó en otras latitudes y el mensaje no nos ha quedado claro, debemos revisar cada quien en qué postura estamos, porque cuando uno ve redes pareciera que el fútbol es de vida o muerte y el fútbol es ganar, perder o empatar”, indicó el peruano.