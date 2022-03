“Habían animales, no respetaron a nadie”: desgarrador testimonio del capitán de Querétaro

El episodio de violencia durante el partido entre Querétaro y Atlas ha generado dolor en el entorno deportivo. Si bien la Liga MX anunció unas primeras sanciones para lo involucrados, muchos seguidores todavía guardan en su memoria de lo acontecido en el estadio La Corregidora. Al respecto, el capitán del Querétaro narró lo ocurrido dentro del campo y lamento ver a menores pidiendo auxilio.

“El futbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo. Ayer habían animales en la tribuna y no respetaban a nadie” , manifestó el portero Washington Aguerre en diálogo con TyC Sports.

Mira cómo se produjo la invasión de aficionados en La Corregidora

El futbolista uruguayo, quien fue captado intentando calmar las agresiones dentro del terreno, relató lo que le dijeron los niños al desatarse la barbarie. “ Ver videos y fotos me genera tristeza porque hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha ”, recordó.

Cabe resaltar que los primeros enfrentamientos entre hinchas se registraron mientras se desarrollaba el segundo tiempo. A pesar de que el experimentado jugador de los Gallos Blancos le avisó al juez lo que pasaba en las gradas, este no habría decidido suspender el compromiso en un inicio. “Le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando”, finalizó.