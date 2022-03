Gustavo Quinteros destacó la actuación de Gabriel Costa en el clásico chileno

Este domingo 6 de marzo, Colo Colo derrotó 4-1 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental de Chile. El ‘Cacique’ tuvo como una de sus figuras a Gabriel Costa, quien aportó a la goleada del conjunto albo con dos goles. Tras el encuentro, Gustavo Quinteros, DT del cuadro albo, se refirió a la actuación del atacante de la selección peruana.

El estratega argentino tuvo palabras de elogio para el extremo nacido en Uruguay que defiende la escuadra bicolor. En las últimas fechas, Costa venía siendo criticado duramente por su falta de gol. Incluso el peruano falló un penal la fecha anterior ante Audax Italiano.

”Lo mínimo que tiene que hacer un entrenador es bancarlo en los momentos malos. No se le puede echar la culpa cuando no ganas, tampoco sacarlo del equipo sin recuperarlo. Yo no comparto eso”, dijo de forma enfática el exentrenador de las selecciones de Ecuador y Bolivia.

Quinteros también aprovechó el momento para resaltar el funcionamiento de sus dirigidos y lo que mejoraron respecto de sus últimas presentaciones. “Lo que cambió es que hoy concretamos, y cuando pasó eso el partido se hizo más tranquilo. Hoy todos jugaron muy bien”, sentenció el entrenador argentino.