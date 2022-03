Tragedia en Querétaro: gobernador descarta muertos por violencia y suman 26 los heridos

El partido Querétaro vs. Atlas, jugado el sábado 5 de marzo por la Liga MX, fue interrumpido por uno de los brotes de violencia más crueles vistos de los últimos tiempos en un estadio. El enfrentamiento entre vándalos con camisetas de fútbol dejó 26 personas heridas, tres de ellas con gravedad, según informó Mauricio Kuri, gobernador del estado de Querétaro.

Kuri decartó que hayan fallecido personas tras la gresca en el estadio. Esto lo afirmó pese a las impactantes imágenes que circularon en redes sociales, que mostraban presuntos cadáveres, principalmente hinchas del equipo rojinegro.

“El saldo de estos hechos, al momento, son los siguientes: 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 son hombres y 2 mujeres. De esos 26, tres fueron ya de alta, de los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad”, expuso el gobernador de Querétaro, en conferencia de prensa, este domingo 6 de marzo.

Un joven hincha de Atlas, de 16 años, afirmó ante la prensa local que los sucesos trágicos terminaron con fallecidos. “Sí (hubo muertos), y muchos”, dijo la noche del incidente. “Ya estaban los cuerpos inertes. Los siguieron golpeando. Incluso a uno le picaron la cabeza con un picahielos, ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa”, relató el menor ante cámaras de TV Azteca. También confirmó que un amigo suyo fue asesinado durante la gresca.

“Aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice”, argumentó Kuri. El sábado 5, durante la noche, Protección Civil informó que 22 personas resultaron con lesiones tras el enfrentamiento. Este se habría originado con una pelea entre simpatizantes de ambos equipos en el minuto 63 del partido. Los guardias de seguridad habrían abierto los accesos a la cancha para que la gente se ponga a resguardo.

Aficionados del Atlas encendieron velas en las inmediaciones del Estadio Jalisco (Guadalajara) la madrugada del domingo 6 de marzo. Foto: EFE

Seguridad era “responsabilidad privada”

En otro momento de sus declaraciones, el gobernador Kuri dijo que la seguridad en el estadio era “responsabilidad privada”, por lo que se reuniría con el presidente del Querétaro FC, y el líder de la Liga MX, Mikel Arriola.

La autoridad queretana reconoció que la fuerza pública fue insuficiente y “no actuó con la prontitud que se ameritaba”. Después de difundidas las primeras imágenes de horror en el estadio de Querétaro, la Liga MX continuó con los partidos Monterrey vs. América, Cruz Azul vs. Puebla y Guadalajara vs. Santos.

Finalmente, las autoridades del torneo local decidieron suspender el resto de partidos de la fecha este domingo 6 de marzo. Mikel Arriola afirmó en su cuenta de Twitter que se dirigía a la ciudad de Querétaro para “dar seguimiento al estado de salud de los heridos y continuar con la investigación que arroje sanciones contundentes”.