Denuncias de hinchas de Atlas en Querétaro: “No hubo policías, solo seguridad del estadio”

Fútbol de luto. El duelo entre Querétaro vs. Atlas, del peruano Anderson Santamaría, no pudo finalizar debido a la interrupción de los “hinchas” que se metieron al campo de juego y desataron una violenta pelea que, en cifras extraoficiales, se contarían 17 muertos a causa del feroz enfrentamiento entre fanáticos.

En ESPN, uno de los seguidores del cuadro rojinegro denunció la ausencia policial: “ No hubo policías estatales, solo seguridad del estadio . Llegaron los barristas de Querétaro por todos lados y no teníamos seguridad. Nunca hubo policías. Incluso pedimos ayuda afuera, pero respondieron que no podían hacer nada”, relató.

“Veníamos en una van; éramos 20 personas y nada más regresamos 16. Hay dos personas de gravedad y heridas en el hospital regional de Querétaro. Y las otras dos no supe qué fue de ellas”, manifestó otro aficionado con respecto a lo acontecido en el estadio La Corregidora.

Otro hincha de Atlas cuestionó a los guardias de seguridad, quienes dejaron ingresar a fanáticos locales con objetos punzocortantes: “Probablemente estaban de acuerdo. Era una revisión bastante estricta para nosotros, no nos dejaban pasar monedas, llaves, cadenas ni anillos; pero ellos tenían picahielos, pistolas, piedras y navajas”.

Ante las declaraciones del gobernador regional de Querétaro, quien dijo que no había decesos, el entrevistado mencionó: “Sí (hay) y muchos. Ya estaban los cuerpos inertes y los seguían golpeando, después de quitarles toda su ropa ”. Además, contó que uno de sus amigos de la barra falleció, pero prefirió no mencionar su nombre.

Liga MX: fecha suspendida

A pesar de que la tragedia ocurrió en horas de la tarde del sábado, los partidos siguientes se siguieron con normalidad durante ese día, lo cual generó muchas críticas. En la noche, la Liga MX informaba que se suspendería la fecha y que los duelos del domingo no se jugarían.

En entrevista con Azteca Deporte, el presidente Ejecutivo de la liga mexicana, Mikel Arriola, declaró: “Estamos abriendo una investigación a fondo junto con la Comisión Disciplinaria para determinar cómo se dieron los hechos y para sancionar. La seguridad está por encima de todos y no dejaremos que pase esto de ninguna manera en ningún otro estadio, en ningún otro escenario de la liga”.