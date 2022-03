¿Por qué los hinchas piden que desafilien al Querétaro y saquen a México del Mundial 2026?

La violencia ocurrida en el estadio La Corregidora de Querétaro ha indignado no solo a México, sino a todo el mundo. El partido Atlas vs. Querétaro lo iba ganando el equipo visitante, suceso que habría desatado la furia de los hinchas del conjunto local. Los actos violentos de estos últimos tiñeron de sangre la cancha. Según el gobernador queretano, Mauricio Kuri, no hay fallecidos registrados, pero sí heridos. Los hinchas del Atlas, por su parte, revelaron que no hubo protección policial hacia ellos.

Averigua más acerca de la violencia que se desató dentro del fútbol mexicano, y las razones de los hinchas, sobre todo del Atlas, para oponerse a que hayan más participaciones del Querétaro en la Liga MX, y de México en los próximos mundiales.

¿Por qué los hinchas piden que desafilien al Querétaro de la Liga MX?

Tras lo ocurrido con las sanciones de la FIFA a Rusia, los hinchas mexicanos han recalcado en redes sociales que los hechos en el Querétaro vs. Atlas deberían ser motivo de sobra para que México no esté al menos en los próximos dos mundiales.

Los aficionados también piden que el Querétaro sea desafiliado de la Liga MX, pues sus hinchas “demostraron no merecer un equipo en primera división”, por lo que no solo se espera un veto a La Corregidora, sino que se prohíba la entrada de su barra a diversos recintos de forma permanente.

¿Qué fue lo que sucedió en Querétaro?

Los hinchas del Querétaro agredieron a los del Atlas mientras se desarrollaba un partido en el que los segundos iban ganando. Los videos que circulan en redes sociales muestran claramente que hubo personas tiradas en las tribunas y en estado grave. Además, hinchas que fueron testigos del incidente afirmaron que vieron a sus amigos morir en la gresca.