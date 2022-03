Premier League HOY: Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: clásico inglés

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 6 de marzo por la decimoctava fecha de la Premier League 2021-2022. El duelo comenzará a las 11.30 a. m. (hora peruana) y se disputará en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester por la señal de ESPN y Star Plus. Otra opción para sintonizar el compromiso es la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones, goles y todas las incidencias del fútbol mexicano.

Manchester City vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Manchester United Fecha Domingo 6 de marzo Hora 11.30 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Etihad Stadium

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Manchester United?

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m. (ET) / 8.30 p. m. (PT)

México: 10.30 a. m.

Costa Rica: 10.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

Italia: 5.30 p. m.

Francia: 5.30 p. m.

Alemania: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Manchester United?

Perú: ESPN

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN.

¿Dónde VER EN VIVO Manchester City vs. Manchester United vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester City vs. Manchester United por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester City vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester City vs. Manchester United: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Rodri, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Jack Grealish y Phil Foden.

Manchester United: David de Gea; Aaron Wan Bissaka, Harry Maguire, Raphael Varane, Luke Shaw; Scott McTominay, Paul Pogba, Bruno Fernandes; Jadon Sancho, Anthony Elanga y Cristiano Ronaldo.

Manchester City vs. Manchester United: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Manchester City vs. Manchester United?

Manchester City vs. Manchester United se jugará en el Etihad Stadium, escenario en el que funge de local el cuadro ciudadano. Este coloso deportivo fue inaugurado el 25 de julio de 2002 y tiene capacidad para albergar a 55.097 espectadores.

Tabla de posiciones de la Premier League