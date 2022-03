¿A qué hora y dónde ver el Independiente del Valle vs. Aucas por la Liga Pro 2022?

Independiente del Valle vs. Aucas EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 6 de marzo por la jornada 3 de la Liga Pro 2022. El partido de hoy comenzará a las 7.00 p. m. en hora peruana y ecuatoriana, y se disputará en la localidad de parroquia rural de Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha, Ecuador.

El cotejo será transmitido por la señal de Star Plus. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del fútbol ecuatoriano.

Independiente del Valle vs. Aucas: ficha del partido

Partido Independiente del Valle vs. Aucas Fecha Domingo 6 de marzo Hora 7.00 p. m. en hora peruana y ecuatoriana Canal Star Plus Lugar Estadio Independiente del Valle

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs. Aucas?

El partido Independiente del Valle vs. Aucas se podrá seguir desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 7.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Independiente del Valle vs. Aucas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Independiente del Valle vs. Aucas por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Independiente del Valle vs. Aucas?

Para acceder a Star Plus para ver el Independiente del Valle vs. Aucas, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Independiente del Valle vs. Aucas: posibles alineaciones

Independiente del Valle : Wellington Ramírez; Pedro Perlaza, Luis Segovia, Richard Schunke; Mateo Carabajal; Wiiliam Vargas, Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Nicolás Previtali, Junior Sornoza, Jonathan Bauman.

Aucas: Damián Frascarelli; Caín Fara, Ricardo Ade, Richard Mina; Nicolás Silva, Edinson Vega, Juan Briones, Sergio López, Carlos Cuero, Mejia Marcos, Luis Cano.

Independiente del Valle vs. Aucas: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Independiente del Valle vs. Aucas?

Independiente del Valle vs. Aucas juegan en el Estadio Independiente del Valle, ubicado en la localidad de parroquia rural de Amaguaña, cantón Quito, provincia de Pichincha, Ecuador. Este es propiedad de Independiente del Valle, equipo de la primera división, y tiene capacidad para 12.000 espectadores.

