Horario del partido Boca Juniors vs. Huracán EN VIVO por la Copa de la Liga Profesional

Boca Juniors vs. Huracán EN VIVO se enfrentan por la jornada 5 de la Zona B en la Copa de la Liga Profesional 2022. El duelo se disputará en el estadio La Bombonera con transmisión vía Fox Sports Premium desde las 7.15 p. m. (Argentina) y ESPN a las 5.15 p. m. (Perú). Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy, ingresa a La República Deportes.

Boca Juniors vs. Huracán: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Huracán ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 6 de marzo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio La Bombonera ¿En qué canal? ESPN, Fox Sports Premium

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Huracán?

En Argentina, el compromiso Boca Juniors vs. Huracán arrancará a las 7.15 p. m. (5.15 p. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Argentina: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Miami): 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Boca Juniors, invicto hasta esta quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional, recibe en La Bombonera a un Huracán irregular que viene de reponerse de dos caídas consecutivas. El Xeneize tratará de conservar su privilegiado tercer lugar en la tabla, mientras que el Globo buscará meterse entre los cuatro primeros.

En la fecha previa, los dirigidos por Martín Battaglia empataron 2-2 contra Independiente. Darío Benedetto adelantó hasta en dos ocasiones a su equipo, pero el Rojo logró empatar sobre el final. El saldo negativo para los auriazules es la baja de Frank Fabra, quien vio la roja y se perderá el choque de este domingo.

Los de Parque Patricio, por su parte, aprovecharon que Vélez jugó con uno menos durante casi 50 minutos para sacar un triunfo 2-0 como locales. Jhonatan Candia fue la figura de aquella victoria al marcar el primer tanto de penal y dar la asistencia para el segundo, obra de Matías Coccaro.

El historial reciente indica una clara superioridad de Boca Juniors sobre Huracán. De sus últimos cinco partidos, ganaron tres y empataron los otros dos. El año pasado, las dos veces que midieron fuerzas, ambos cruces terminaron con victoria boquense con cinco goles a favor y ninguno en contra en total.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Huracán?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Boca Juniors vs. Huracán irá por la señal de ESPN en todos los países hispanohablantes excepto Argentina. En este territorio, el canal encargado de televisar el duelo será Fox Sports Premium.

Argentina: Fox Sports Premium

Bolivia: ESPN

Brasil: Star+, ESPN4, NOW NET e Claro

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Fanatiz Mexico, Star+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional.

Cómo ver Boca Juniors vs. Huracán por internet

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Boca Juniors vs. Huracán, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN para toda Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs. Huracán

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Sández; Fernández, Campuzano, Ramírez; Romero; Villa y Benedetto.

Huracán: Díaz, Quilez, Tobio, Galvan, Ibañez, Hezze, Fattori, Cristaldo, Candia, Cabral y Coccaro.

Últimos partidos de Boca Juniors vs. Huracán

Huracán 0-3 Boca Juniors | 16.10.21

Huracán 0-2 Boca Juniors | 24.04.21

Boca Juniors 3-0 Huracán | 27.12.20

Boca Juniors 0-0 Huracán | 28.07.19

Huracán 0-0 Boca Juniors | 26.08.18

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Huracán?

El escenario de este compromiso será el estadio Alberto J. Armando, más popularmente conocido como La Bombonera, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Boca Juniors.