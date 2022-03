FC Barcelona vs. Elche EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el duelo de LaLiga?

FC Barcelona vs. Elche se realizarán EN VIVO ONLINE GRATIS HOY por la jornada 27 de LaLiga Santander, desde el Estadio Manuel Martínez Valero. La transmisión del partido del fútbol español irá EN DIRECTO por internet vía DirecTV Sports y DirecTV GO a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

¿Cómo llega FC Barcelona ante Elche?

El Barça, en su mejor momento de la temporada tras completar un mes de febrero en el que se ha asentado en la cuarta posición de LaLiga y ha conseguido el pase a los octavos de final de la Europa League, tendrá ante el Elche la opción de encadenar por vez primera este curso tres triunfos en la competición doméstica.

En el segundo mes del año ha sumado el equipo de Xavi un balance de cuatro triunfos y dos empates, una dinámica positiva que ha coincidido con una mejoría en el apartado goleador después de anotar cuatro tantos en cada uno de los últimos tres partidos, ante el Valencia (1-4), el Nápoles (2-4) y el Athletic Club (4-0).

Barcelona visitará a Elche en la Primera División de España. Foto: AFP

¿Cómo llega Elche ante FC Barcelona?

El Elche tiene el objetivo de mantener la excelente dinámica como local, desde la llegada del técnico Francisco Rodríguez, ante un rival desatado en las últimas jornadas, en las que cuenta sus partidos por goleadas y desea conseguir su primer 9 puntos de 9 en la temporada.

El conjunto ilicitano, que solo ha cedido un empate en su estadio en cinco partidos tras el relevo en el banquillo, se encuentra en una posición desahogada en la tabla, pero no quiere desperdiciar la opción de dar un nuevo paso hacia la salvación ante el rival más en forma del campeonato, que precisa los puntos para mantenerse en la zona de Champions League.

Con información de EFE.

FC Barcelona vs. Elche: ficha del partido

FC Barcelona vs. Elche LaLiga Santander ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 6 de marzo ¿Dónde? Estadio Manuel Martínez Valero de Elche ¿A qué hora? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? DirecTV Sports y DirecTV GO

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Elche por LaLiga Santander?

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Elche EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Elche ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido FC Barcelona vs. Elche por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

FC Barcelona vs. Elche: probables alineaciones

FC Barcelona : Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Traoré, Ferran y Aubameyang.

Elche : Edgar Badía; Barragán, Roco, Diego González, Mojica o Olaza; Josan, Mascarell, Kike Pérez, Fidel; Pere Milla, Lucas Boyé.

¿Dónde se jugará el partido de FC Barcelona vs. Elche?

El lugar donde se disputará el FC Barcelona vs. Elche por la jornada 27 de LaLiga Santander es el Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en la ciudad de Elche, Provincia de Alicante, España.