¿Dónde ver el partido Atlético Nacional vs. Independiente Medellín por el fútbol colombiano?

Ver Atlético Nacional vs. Independiente Medellín EN VIVO y DIRECTO este domingo 6 de marzo por la décima fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2022-I. El duelo comenzará a las 8.15 p. m. (hora peruana y colombiana) y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: ficha del partido

Liga BetPlay Dimayor 2022 - I Atlético Nacional vs. Independiente Medellín ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 6 de marzo ¿A qué hora? 8.15 p. m. (hora peruana y colombiana) ¿Dónde juegan? Estadio Atanasio Girardot ¿Dónde lo transmiten? Win Sports

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Independiente Medellín?

Perú: 8.15 p. m.

Colombia: 8.15 p. m.

Ecuador: 8.15 p. m.

Estados Unidos: 8.15 p. m. (ET) / 5.15 p. m. (PT)

México: 7.15 p. m..

Costa Rica: 7.15 p. m.

Bolivia: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Venezuela: 9.15 p. m.

Chile: 10.15 p. m.

Brasil: 10.15 p. m.

Argentina: 10.15 p. m.

Uruguay: 10.15 p. m.

España: 2.15 p. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.15 p. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.15 p. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.15 p. m. (Al día siguiente)

¿Qué canal transmite Atlético Nacional vs. Independiente Medellín?

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Perú: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Chile: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Ecuador: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Internacional: Fanatiz International

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en México: RCN Nuestra Tele, Fanatiz Mexico

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en España: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Estados Unidos: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en Venezuela: RCN Nuestra Tele.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Independiente Medellín por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético Nacional vs. Independiente Medellín por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: posibles alineaciones

Atlético Nacional: Kevin Mier; Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Ruyery Blanco.

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Jean Pineda, Felipe Pardo, Vladimir Hernández; Luciano Pons.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: últimos enfrentamientos

Fase Final - Clausura 2021 | Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional

Clausura 2021 | Atlético Nacional 1-1 Independiente Medellín

Apertura 2021 | Independiente Medellín 0-0 Atlético Nacional

Liga colombiana 2020 | Atlético Nacional 1-1 Independiente Medellín

Liga Colombiana 2020 | Independiente Medellín 1-3 Atlético Nacional

¿Dónde juegan Atlético Nacional vs. Independiente Medellín?

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín se jugará en el Estadio Atanasio Girardot. Este escenario deportivo, ubicado en la ciudad de Antioquia, fue inaugurado el 19 de marzo de 1953 y tiene capacidad para albergar a 44.739 espectadores.