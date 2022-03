Battaglia ‘furioso’ con la prensa argentina: “Son todas críticas, ¿cuándo fue una buena?”

Preocupación. La última derrota de Boca Juniors ante Huracán dejó expuestas la falencias en el equipo de Sebastián Battaglia. El conjunto xeneize registraba una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota y la caída en el Globo en La Bombonera volvió a generar críticas hacia sus dirigidos. En conferencia de prensa, el técnico se mostró molesto por las interrogantes que plantearon los medios.

”Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía doce partidos este equipo no perdía. Si te marcan todas las cosas malas, hay que estar preparado. Yo estoy muy tranquilo”, manifestó el exfutbolista.

Cabe resaltar que este resultado pone al cuadro de Luis Advíncula en la cuarta casilla del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Si bien esperaban otro arranque en el campeonato, el estratega enfatizó que se encuentra conforme con el rendimiento de sus dirigidos y cuestionó que no se resaltaran las victorias de su elenco.

”Hace mucho Boca no perdía. No escuché en ningún lado que digan que hace mucho Boca no perdía. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Estamos convencidos de que podemos y tenemos que dar más. Confiamos plenamente en ellos. Hay que seguir enfocados y volver a trabajar en el próximo entrenamiento”, agregó.

Por otra parte, uno de los aspectos que más llamaron la atención ante su rival de turno fue la poca efectividad en zona ofensiva. El conjunto azul y oro sintió la baja de su goleador Darío Bendetto.

“Tuvo un problema familiar. Lo acompañamos en este momento. Tenía una molestia. Vamos a ver cómo evoluciona en la semana. Fue por el fallecimiento de su abuela. No era un momento anímico como para poder estar. Lo acompañamos en este momento. Hay que estar encima del jugador. Está la persona también”, precisó.