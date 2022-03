¡Con Kane y Son! Así saldría Tottenham para enfrentar al Everton por la Premier League

Tottenham enfrentará al Everton por la Premier League, este lunes 7 de marzo, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium. Ambos clubes urgen de una victoria para para seguir escalando posiciones en la liga inglesa.

Por un lado, los spurs están a tres puntos de entrar a zona de clasificación para la Conference League; mientras que los azules están comprometidos con el descenso y un triunfo los puede alejar de los últimos lugares.

Tottenham vs. Everton: posibles formaciones

Tottenham: Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Matt Doherty, Harry Winks, Pierre Emile Hojbjerg, Ryan Sessegnon; Dejan Kulusevski, Heung Min Son y Harry Kane.

Everton: Jordan Pickford; Seamus Coleman, Mason Holgate, Michael Keane, Jonjoe Kenny; Allan, Abdoulaye Doucouré; Alex Iwobi, Donny Van de Beek, Anthony Gordon y Richarlison.

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Everton?

En territorio peruano, el cotejo iniciará a las 3.00 p. m. Revisa los horarios según tu país.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Tottenham vs. Everton ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Tottenham vs. Everton por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.