¿A qué hora ver el clásico Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO vía TNT Sports HD?

Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO se enfrentan este domingo 6 de marzo en el Estadio Monumental David Arellano por el superclásico del Campeonato Nacional de Chile. El duelo se podrá ver en territorio chileno por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD desde las 12.00 p. m. (10.00 a. m. de Perú). La cobertura ONLINE de este partido la podrás seguir en La República Deportes, con el relato minuto a minuto, el marcador actualizado y los 11 titulares confirmados.

Colo Colo vs. U. de Chile: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. U. de Chile ¿Cuándo juegan? Domingo 6 de marzo ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú), 12.00 p. m. (Chile) ¿Dónde? Estadio Monumental David Arellano ¿En qué canal? TNT Sports 2, TNT Sports HD

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. U. de Chile?

En territorio chileno, el Colo Colo vs. U. de Chile arranca a las 12.00 p. m. (10.00 a. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 12.00 p. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

La jornada dominguera del Campeonato Nacional de Chile tendrá como cotejo estelar el partido entre Colo Colo, noveno lugar en la tabla de posiciones, y U. de Chile, octavo en la clasificación. Ambos equipos vienen de caer en su partido más reciente, por lo cual buscarán levantarse a costa de su clásico rival.

El Cacique pagó caro haber desperdiciado un penal en su visita a Huachipato, luego de caer 1-0 con un gol de Walter Mazzantti en los minutos finales de dicho encuentro. A pesar de fallar desde los doce pasos, el técnico Gustavo Quinteros le renovaría la confianza a Leonardo Gil, quien se perfila como titular en la cancha del David Arellano.

Los azules, por su parte, también perdieron por la mínima, aunque en su caso lo hicieron en condición de locales contra O’Higgins, al cual le bastó el tempranero gol de Carlos Muñoz y aguantar todo el segundo tiempo con 10 jugadores para llevarse los tres puntos del Estadio Nacional.

Este será el primer superclásico oficial del 2022, pues, si bien en enero Colo Colo ya había vencido 2-1 a la U. de Chile, fue en el marco de un torneo amistoso en Argentina. El año pasado, por el campeonato sureño, los albos ganaron dos de las tres ocasiones en las que se enfrentaron y empataron la restante.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. U. de Chile?

En territorio chileno, la televisación del clásico Colo Colo vs. U. de Chile irá por cuenta de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que tiene los derechos del campeonato local.

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. U. de Chile por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Colo Colo vs. U. de Chile vía TNT Sports?

Según el operador de TV paga que tengas contratado, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Colo Colo vs. U. de Chile:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TUVES: 504 (SD).

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

¿Cuánto cuesta la suscripción a Estadio TNT Sports?

Si deseas suscribirte a Estadio TNT Sports para ver el Colo Colo vs. U. de Chile, ten en cuenta que la tarifa mensual por este servicio es de 10.990 pesos chilenos. Fuera de Chile, el costo asciende a los 17 dólares, por el mismo periodo de tiempo.

¿Cuál es la programación de TNT Sports HD?

Además del Colo Colo vs. U. de Chile, la señal de TNT Sports ofrece la transmisión de los partidos de la primera y segunda división de Chile, así como los encuentros de la selección de este país por torneos como eliminatorias y Copa América. Su programación también incluye espacios dedicados al análisis de cada jornada futbolística a nivel local e internacional.