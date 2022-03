Sergio Ramos podría no continuar en las filas del PSG la próxima temporada

Sergio Ramos dejó Real Madrid después de 16 años para pasar a las filas del París Saint Germain. El defensor español llegó al conjunto parisino como parte de los grandes fichajes que hizo el elenco francés para esta era. Sin embargo, el ibérico ha tenido muy poca participación en lo que va de la temporada.

Ramos apenas ha disputado cinco encuentros de la liga de Francia. Por si fuera poco, no ha podido jugar un solo encuentro en la Champions League, torneo que es el objetivo principal del PSG. Las lesiones del español han sido una constante en la temporada y, probablemente, termine pasándole factura.

Así lo dio a conocer el periodista Fabrizio Romano. El italiano señaló que son altas las posibilidades de que el excapitán del Real Madrid abandone el elenco parisino al final de la presente era. Como se recuerda, cuando el ibérico recaló en París, acordó un vínculo hasta el verano europeo de 2023.

El descontento con Ramos se ha evidenciado en los últimos días. Leonardo, director deportivo del PSG, brindó una entrevista a L’Équipe, en ella, el brasileño dejó en claro que el fichaje del ex Real Madrid no resultó como esperaban y que la continuidad del zaguero no está confirmada. “Tenemos que esperar al final de temporada para sacar conclusiones, pero no tengo miedo de asumir mis errores cuando los cometo”, apuntó.