Zinchenko: “Si no fuera por mi hija y mi familia, estaría en Ucrania”

Oleksandr Zinchenko fue uno de los primeros deportistas ucranianos en pronunciarse sobre la invasión de Rusia a su país natal. Tras mostrarse en contra de la guerra y condenar los actos del presidente Vladimir Putin a través de las redes sociales, ofreció una entrevista a la BBC de Inglaterra para hablar sobre el tema.

El futbolista del Manchester City se mostró muy emocionado y casi se le quiebra la voz. Así, dio a conocer que quisiera y siente que debería estar en su nación, defendiendo su patria, pero que no lo ha hecho por su hija y su familia. Además, llamó la atención a los jugadores rusos por no condenar los actos de su mandatario.

“Seré honesto: si no fuera por mi hija y mi familia, estaría allí. Estoy muy orgulloso de ser ucraniano, y lo estaré el resto de mi vida . Y cuando estás viendo a la gente, cómo luchan por sus vidas... no hay palabras. Conozco a la gente de mi país, su mentalidad, prefieren morir, y morirán”, señaló Zinchenko.

El lateral izquierdo confesó que se siente frustrado y desconsolado por la situación y, peor aún, porque no puede hacer mucho, solo pedir por la paz. “Lloro solo. Ha pasado una semana (desde el inicio), pero a veces, incluso, voy conduciendo hacia el campo de entrenamiento y empiezo a llorar. Imagina que el lugar donde naciste, donde creciste, es ahora un terreno vacío”, declaró.

Oleksandr Zinchenko es uno de los más destacados de su selección. Foto: Manchester City