➤ César Vallejo vs. Sport Boys: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

César Vallejo vs. Sport Boys se juega hoy sábado 5 de marzo por la quinta jornada de la Liga 1 2022. El encuentro será en el Estadio Mansiche de Trujillo y está pactado para las 7.00 p. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y los goles, y todos los partidos de hoy.

César Vallejo vs. Sport Boys: ficha del partido

Liga 1 César Vallejo vs. Sport Boys ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 5 de marzo ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Mansiche ¿En qué canal? Gol Perú

César Vallejo vs. Sport Boys: previa

El elenco dirigido por José ‘Chemo’ del Solar sale en busca de los tres puntos luego de perder en la última fecha por goleada ante Universitario de Deportes (3-0). Ahora, en su casa, intentarán ganar para tratar de escalar posiciones.

Entretanto, los rosados tienen el mismo objetivo de sacar un triunfo. La Misilera estrenará nuevo entrenador: Walter Fiori llegó en reemplazo de Ytalo Manzo. Solo un punto separa a ambos conjuntos en la tabla de posiciones.

César Vallejo vs. Sport Boys: historial reciente

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Sport Boys?

En todo el territorio peruano, el cotejo César Vallejo vs. Sport Boys se disputará a partir de las 7.00 p. m..

México: 6.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite César Vallejo vs. Sport Boys?

La señal encargada de televisar el encuentro César Vallejo vs. Sport Boys será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque César Vallejo vs. Sport Boys, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el César Vallejo vs. Sport Boys y el resto de los duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir César Vallejo vs. Sport Boys ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de César Vallejo vs. Sport Boys por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se juega el César Vallejo vs. Sport Boys?

El duelo entre César Vallejo vs. Sport Boys se desarrollará en el Estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. En dicho escenario, el conjunto poeta suele jugar de local, y cuenta con una capacidad para más de 23.000 espectadores.

César Vallejo vs. Sport Boys: pronósticos de casas de apuestas

Betsson: gana César Vallejo (1,62) | empate (3,90) | gana Sport Boys (4,85)

Inkabet: gana César Vallejo (1,67) | empate (3,80) | gana Sport Boys (5,25)

Doradobet: gana César Vallejo (1,61) | empate (3,80) | gana Sport Boys (5,50)

Meridianbet: gana César Vallejo (1,60) | empate (3,78) | gana Sport Boys (5,37)

Te Apuesto: gana César Vallejo (1,61) | empate (3,80) | gana Sport Boys (5,40).

Liga 1 Betsson - tabla de posiciones