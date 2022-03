U. de Chile vs Colo Colo EN VIVO: ¿en qué canal ver el partido por la liga chilena?

U de Chile vs Colo Colo EN VIVO se enfrentan este domingo 6 de marzo en el Estadio Monumental David Arellano por el superclásico del Campeonato Nacional de Chile. El duelo se podrá ver en territorio chileno por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD desde las 12.00 p. m. (10.00 a. m. de Perú). La cobertura ONLINE de este partido la podrás seguir en La República Deportes, con el relato minuto a minuto, el marcador actualizado y los 11 titulares confirmados.

U. de Chile vs Colo Colo: ficha del partido

Partido U. de Chile vs Colo Colo Fecha Domingo 6 de marzo Hora 12.00 p. m. (Chile) y 10.00 a. m. (Perú) Canal TNT Sports 2 y TNT Sports HD Lugar Estadio Monumental David Arellano

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. U. de Chile?

En territorio chileno, el Colo Colo vs. U. de Chile arranca a las 12.00 p. m. (10.00 a. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Chile: 12.00 p. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs. U. de Chile?

En territorio chileno, la televisación del clásico Colo Colo vs. U. de Chile irá por cuenta de los canales TNT Sports 2 y TNT Sports HD, señales que tiene los derechos del campeonato local.

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2019 procedente de Sporting Cristal. Foto: Colo Colo

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. U. de Chile por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Colo Colo vs. U. de Chile vía TNT Sports?

Según el operador de TV paga que tengas contratado, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Colo Colo vs. U. de Chile:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TUVES: 504 (SD).

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

¿Cuánto cuesta la suscripción a Estadio TNT Sports?

Si deseas suscribirte a Estadio TNT Sports para ver el Colo Colo vs. U. de Chile, ten en cuenta que la tarifa mensual por este servicio es de 10.990 pesos chilenos. Fuera de Chile, el costo asciende a los 17 dólares, por el mismo periodo de tiempo.

¿Cuál es la programación de TNT Sports HD?

Además del Colo Colo vs. U. de Chile, la señal de TNT Sports ofrece la transmisión de los partidos de la primera y segunda división de Chile, así como los encuentros de la selección de este país por torneos como eliminatorias y Copa América. Su programación también incluye espacios dedicados al análisis de cada jornada futbolística a nivel local e internacional.

¿Dónde juegan U. de Chile vs Colo Colo?

U. de Chile vs Colo Colo juegan en el Estadio Monumental está ubicado en la comuna de Macul en la ciudad de Santiago, Chile. Es propiedad de Colo-Colo, equipo de la primera división y tiene capacidad para 47.347 espectadores.