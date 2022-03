[EN VIVO] Real Madrid vs. Real Sociedad HOY, fecha 27 LaLiga 2021-22 vía ESPN 2 y Star Plus

Real Madrid vs. Real Sociedad se miden EN VIVO en partido por la fecha 27 de LaLiga Santander 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este sábado 5 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN 2 y Star Plus a partir de las 3.00 p. m. de Perú desde el Estadio Santiago Bernabéu. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Real Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2 y Star Plus. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Benzema, Vinicius y más.

Gracias a una trabajada victoria por 1-0 ante el Rayo Vallecano la pasada jornada, el Real Madrid finalizó febrero con una ventaja de seis puntos en la cima de LaLiga Santander, además de encadenar cuatro compromisos ligueros con su portería imbatida (ganados 3, empatados 1).

Por su parte, aupada a la sexta posición tras vencer a domicilio por 2-0 al Mallorca el último miércoles (aplazado jornada 21), la Real Sociedad se mantiene muy cerca de la zona de Champions League y bien ubicada para lograr una plaza europea por tercera campaña consecutiva.

De las 13 victorias oficiales logradas desde octubre por la escuadra donostiarra, 12 han sido con su portería a cero, al igual que su triunfo liguero más reciente en el Bernabéu (2-0, 6-1-2019).

Real Madrid vs. Real Sociedad: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Real Sociedad ¿Cuándo juegan? Hoy sábado 5 de marzo del 2022 ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿A qué hora? 3.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Camavinga; Asensio, Benzema y Vinícius Júnior.

Real Sociedad: Álex Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Gorosabel; Zubimendi, Mikel Merino; Portu, David Silva, Oyarzabal e Isak.

