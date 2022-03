HOY PSG vs. Niza EN VIVO: cómo y dónde ver el partido por la Ligue 1

El partido PSG vs. Niza se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Allianz Riviera por la jornada 27 de la Ligue 1 de Francia. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía ESPN y Star Plus a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán a través de La República Deportes.

¿Cómo llega PSG ante Niza?

El elenco parisino tiene una ventaja de 15 puntos con respecto al segundo lugar, el cual lo ocupa el Olympique de Marsella. Asimismo, solo ha perdido en dos ocasiones, una de ellas hace dos semanas, contra Nantes, pero la pasada fecha volvió a la senda del triunfo al vencer por 3-1 de visita al Saint Étienne.

El técnico Mauricio Pochettino no podrá contar con Sergio Ramos, quien sigue sin recuperarse, tampoco con Achraf por molestias musculares y Ander Herrera por problemas en el isquio. Por otro lado, uno que está en duda es Kylian Mbappé, que entrenó con normalidad, pero no lo arriesgarían porque el miércoles visitará al Real Madrid por la Champions League.

¿Cómo llega Niza ante PSG?

Niza se ubica en el tercer puesto de la tabla de posiciones y viene recontramotivado porque a mitad de semana derrotó 3-0 a Versalles y clasificó para la gran final de la Copa de Francia. La última vez que se enfrentaron fue justamente en este torneo y sacaron de carrera a los de París tras ganar por penales.

PSG vs. Niza: ficha del partido

PSG vs. Niza Ligue 1 ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 5 de marzo ¿Dónde? Allianz Riviera de Niza ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega PSG vs. Niza por la Ligue 1?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs. Niza EN VIVO ONLINE GRATIS?

PSG vs. Niza en Perú: Star+, ESPN

PSG vs. Niza en Argentina: ESPN Argentina, Star+

PSG vs. Niza en Bolivia: ESPN, Star+

PSG vs. Niza en Brasil: Star+

PSG vs. Niza en Chile: Star+, ESPN Chile

PSG vs. Niza en Colombia: Star+, ESPN

PSG vs. Niza en Costa Rica: Star+, ESPN

PSG vs. Niza en Ecuador: Star+, ESPN

PSG vs. Niza en Francia: Amazon Prime Video, Free, Canal+ Décalé

PSG vs. Niza en Paraguay: ESPN, Star+

PSG vs. Niza en México: Star+, ESPN Mexico

PSG vs. Niza en España: tvG2, Esport3

PSG vs. Niza en Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

PSG vs. Niza en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

PSG vs. Niza en Uruguay: ESPN, Star+

PSG vs. Niza en Venezuela: ESPN, Star+.

PSG vs. Niza: ¿qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver PSG vs. Niza vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el PSG vs. Niza por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver PSG vs. Niza ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del duelo PSG vs. Niza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este duelo vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver la pelea PSG vs. Niza?

Para acceder a Star Plus y ver el partido PSG vs. Niza debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

PSG vs. Niza: alineaciones probables

PSG: Gianluigi Donnarumma; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Marco Verratti, Danilo Pereira, Idrissa Gueye; Ángel Di Maria, Lionel Messi y Neymar. DT.: Mauricio Pochettino.

Niza: Walter Benitez; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, Melvin Bard; Hicham Boudaoui, Morgan Schneiderlin, Pablo Rosario, Justin Kluivert; Amini Gouiri y Kasper Dolberg. DT.: Christophe Galtier.

¿Dónde se jugará el partido de PSG vs. Niza?

El lugar donde se disputará el PSG vs. Niza por la jornada 27 de la Ligue 1 de Francia es el Estadio Allianz Riviera, ubicado en la ciudad de Niza, región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia.