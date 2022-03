[EN VIVO] Peñarol vs. Danubio HOY, fecha 5 liga uruguaya vía VTV

VER Peñarol vs. Danubio EN VIVO y EN DIRECTO HOY 5 de marzo por la jornada 5 del Campeonato Uruguayo de Primera División. El duelo entre ambos equipos se dará desde las 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora uruguaya). VTV será la señal encargada de transmitir el compromiso. Asimismo, La República Deportes realizará una cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy.

Los aurinegros sumaron su primera victoria en la liga uruguaya ante Nacional el pasado 27 de febrero y se posicionan en la decimosegunda casilla con cuatro unidades. Por otro lado, la Franja se mantiene en los primeros lugares de la tabla con nueve puntos y una victoria los igualaría al líder, Deportivo Maldonado.

Peñarol vs. Danubio: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Danubio ¿Cuándo juegan? HOY, 5 de marzo ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Estadio Jardines del Hipódromo ¿En qué canal? VTV

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Danubio?

El duelo Peñarol vs. Danubio está programado para jugarse desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 1.30 p. m.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite Peñarol vs. Danubio?

El partido entre Peñarol vs. Danubio EN VIVO y EN DIRECTO será transmitido por el canal de VTV para Uruguay y la aplicación streaming Star Plus para Sudamérica.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: VTV y Star Plus

Venezuela: Star Plus.

Peñarol vs. Danubio: ¿qué canal es VTV en Uruguay?

Satélite

DirecTV: 184 (SD) y 1184 (HD)

Cablevisión: 700 (HD).

Cable

Multiseñal Digital: 254

Telecable: 17 (analógico), 111 (digital) y 321 (HD)

Cable 1: 3

Lascano TV Digital HD: 11 (analógico), 136 (digital) y 1026 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Danubio?

Para acceder a Star Plus para ver el Peñarol vs. Danubio, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Peñarol vs. Danubio por internet?

También podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Peñarol vs. Danubio: últimos enfrentamientos

Danubio 0-1 Peñarol | 31.1.2021

Danubio 1-4 Peñarol | 19.12.2020

Peñarol 1-1 Danubio | 8.3.2020

Danubio 0-2 Peñarol | 25.10.2019

Peñarol 2-0 Danubio | 27.7.2019.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Danubio?

El duelo entre los carboneros y la Franja, tendrá lugar en el estadio Jardines del Hipódromo, ubicado en la ciudad de Montevideo y con capacidad para 18,000 espectadores.