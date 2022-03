Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: ¿cómo sintonizar el partido de Premier League?

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO se enfrentan en el Etihad Stadium desde las 11.30 a. m. (hora peruana) por la jornada 28 de la Premier League. El duelo entre los red devils y citizens será televisado por ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas este y el resto de partidos de hoy, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes. Aquí tendrás el minuto a minuto, alineaciones, goles e incidencias.

Manchester United vs. Manchester City: ficha del partido

Premier League Manchester United vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Domingo 6 de marzo ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Etihad Stadium ¿Canal? ESPN y Star Plus

La previa del Manchester United vs. Manchester City

Manchester United visitar al líder de la Premier League, Manchester City, en busca de una victoria para mantenerse en los puestos de Champions League a falta de 10 fechas para el final del campeonato inglés.

Los diablos rojos se encuentran invictos en sus partidos de visita desde que llegó Ralf Rangnick y frente a los citizens tendrán una prueba fuego. De ganar, sumarán 50 puntos y se colocarán a tres unidades del Chelsea, que ubica la tercera posición.

Mientras tanto, Manchester City querrá los tres puntos para alejarse en el liderato de su escolta Liverpool. Los de Anfield ganaron 1-0 al West Ham y esperan un tropiezo de los dirigidos de ‘Pep’ Guardiola para estar cerca del título.

¿Dónde ver EN VIVO el Manchester United vs. Manchester City?

El Manchester United vs. Manchester City será transmitido EN VIVO por ESPN para Latinoamérica. También, se podrá ver a través de Star Plus.

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City ONLINE GRATIS por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

