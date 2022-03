Liverpool vs. West Ham EN VIVO, con Luis Díaz: ¿dónde ver partido de la Premier League?

Liverpool vs. West Ham EN VIVO se enfrentan por la fecha 28 de la Premier League desde las 12.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Anfield. El choque de los reds será televisado por ESPN y el servicio streaming de Star Plus.

Para que no te pierdas este y el resto de partidos de hoy, puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes. Acá encontrarás el minuto a minuto, alineaciones, incidencias y goles.

Liverpool vs. West Ham: ficha del partido

Premier League Liverpool vs. West Ham ¿Cuándo juegan? HOY sábado 5 de marzo ¿A qué hora? 12.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Anfield ¿Canal? ESPN y Star Plus.

La previa del Liverpool vs. West Ham

Liverpool (2°) recibirá en Anfield a West Ham (5°) en una nueva jornada de la Premier League. Los reds buscarán una victoria para no alejarse del líder Manchester City y continuar en la pelea por el título doméstico.

Con un partido menos, el equipo de Jürgen Klopp está a seis puntos de los citizens y es el claro favorito para llevarse los tres puntos ante los hammers.

En tanto, West Ham quiere dar la sorpresa y entrar en los puestos de Champions League.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. West Ham?

¿Dónde ver Liverpool vs. West Ham EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Dónde VER EN VIVO Liverpool vs. West Ham vía ESPN?

Liverpool vs. West Ham: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Mané, Salah, Díaz.

West Ham: Fabianski; Dawson, Zouma, Diop; Johnson, Rice, Soucek, Cresswell; Fornals, Bowen, Antonio.