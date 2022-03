[EN VIVO] Juventus vs. Spezia HOY, fecha 28 Serie A 2021-22 vía Star Plus y ESPN 2

Juventus vs. Spezia se miden EN VIVO en partido por la fecha 28 de la Serie A 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este domingo 6 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star Plus y ESPN 2 a partir de las 12.00 p. m. de Perú desde el Allianz Stadium. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Juventus vs. Spezia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star Plus y ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

La Juventus tiene un pie en la final de la Copa Italia tras ganar 1-0 en el partido de ida de la semifinal ante la Fiorentina a mitad de semana, aunque ahora la atención rápidamente vuelve a su cada vez más complicada lucha por el título de la Serie A.

Parece una tarea casi imposible, pero la “Vecchia Signora” puede tener un buen comienzo en este choque ante la Spezia, un equipo contra el que cuenta con un porcentaje de victorias del 100 % (ganados 3) en encuentros de Serie A.

Por su parte, tres derrotas consecutivas en liga para Spezia han visto al equipo de Thiago Motta desplazarse hacia la zona de descenso, aunque seguirá fuera de ella sin importar lo que pase en este encuentro.

Juventus vs. Spezia: ficha del partido

Partido Juventus vs. Spezia ¿Cuándo juegan? Domingo 6 de marzo del 2022 ¿Dónde? Allianz Stadium ¿A qué hora? 12.00 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star Plus y ESPN 2

Posibles alineaciones del Juventus vs. Spezia

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Kean y Vlahovic

Spezia: Provedel; Reca, Nikolaou, Erlic, Amian; Bastoni, Kiwior, Sala; Agudelo, Verde y Nzola.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Spezia?

México: 11.00 a. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

¿En qué canales ver Juventus vs. Spezia?

Argentina: ESPN2 Argentina, Star+

Bolivia: Star+, ESPN2

Brasil: Star+

Chile: Star+, ESPN2 Chile

Colombia: ESPN2, Star+

Ecuador: ESPN2, Star+

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 4

Alemania: DAZN1, DAZN

Italia: DAZN

México: Star+

Panamá: Star+

Paraguay: Star+, ESPN2

Perú: Star+, ESPN2

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV4

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App

Estados Unidos: Paramount+, CBS Sports Network

Uruguay: ESPN2, Star+

Venezuela: ESPN2, Star+

PUEDES VER: Real Madrid enfrenta a Real Sociedad en el Bernabéu por LaLiga Santander

¿Qué canal es ESPN2?

Repasa aquí la lista de canales de ESPN2 para que puedas disfrutar del enfrentamiento EN VIVO entre Juventus vs. Spezia.

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD)

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD)

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD)

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD)

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Juventus vs. Spezia?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Spezia debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.