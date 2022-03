VER América vs. Monterrey EN VIVO: ¿a qué hora juegan por la Liga MX 2022?

América vs Monterrey se enfrentan EN VIVO este sábado 5 de marzo desde las 8.06 p.m. (hora peruana) por la novena jornada de la Liga MX 2022. Este encuentro se jugará en el Estadio BBVA Bancomer y contará con la transmisión de Fox Sports para el territorio mexicano. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de La República Deportes.

Las águilas vienen de empatar 1-1 con Querétaro y se ubican en el último lugar con apenas seis unidades. Por su parte, los rayados empataron 0-0 con León la jornada anterior y se encuentran en el penúltimo puesto de la tabla con la misma cantidad de puntos que los cremas.

América vs. Monterrey: ficha del partido

Partido América vs. Monterrey ¿Cuándo juegan? Sábado 5 de marzo ¿A qué hora juegan? 8.06 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Fox Sports (México) y Star Plus (Perú) ¿Dónde juegan? Estadio BBVA Bancomer

América vs. Monterrey: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Jordan Silva, Santiago Naveda, Álvaro Fidalgo, Juan Otero, Diego Valdés, Salvador Reyes y Federico Viñas. DT: Fernando Ortiz

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Jordan Silva, Santiago Naveda, Álvaro Fidalgo, Juan Otero, Diego Valdés, Salvador Reyes y Federico Viñas. DT: Fernando Ortiz Monterrey: Esteban Andrada, Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Erick Aguirre, Rodolfo Pizarro, Matías Kranevitter, Maxi Meza, Armando González, Jesús Gallardo, Rogelio Funes Mori. DT: Víctor Manuel Vucetich

¿A qué hora juegan América vs. Monterrey?

México: 7.06 p.m.

Perú: 8.06 p.m.

Colombia: 8.06 p.m.

Ecuador: 8.06 p.m.

Paraguay: 10.06 p.m.

Argentina: 10.06 p.m.

Chile: 10.06 p.m.

Bolivia: 9.06 p.m.

¿Dónde ver América vs. Monterrey?

En territorio mexicano, el cotejo América vs. Monterrey se podrá ver por la señal del canal Fox Sports, que tiene a su cargo la transmisión de gran cantidad de duelos del campeonato azteca.

Argentina: Fox Sports 2 y Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App y Fanatiz México

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Estados Unidos: Fox Sports App, Fox Soccer Plus y Fox Deportes

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

¿Cómo seguir América vs. Monterrey ONLINE?

Por internet, puedes seguir el juego América vs. Monterrey desde la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los encuentros de la liga argentina para toda Latinoamérica (excepto Argentina). En caso no puedas acceder al mismo, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan América vs. Monterrey?

El encuentro entre América vs. Monterrey se jugará en el Estadio BBVA Bancomer, ubicado en la ciudad de Monterrey, México.