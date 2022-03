Hernán Lisi: “Tuve la percepción de que algo podía suceder con el arbitraje”

Deportivo Municipal venció 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Iván Elías Moreno por la fecha 5 de la Liga 1 Betsson 2022. Este encuentro tuvo algunas jugadas polémicas, las cuales generaron el malestar de técnico del cuadro edil, Hernán Lisi.

“En la cancha estuve incómodo con lo que podía suceder con el arbitraje. El rival (Universitario) cortó mucho el juego y me parece que esa sensación me costó mucho sacarla. Fue pensar de que podría ocurrir algo, pero no solo es con nosotros, sino lo que suceda en el fútbol” , declaró en conferencia de prensa.

“Puede existir un error pero cuando uno tiene esa percepción de que algo puede suceder... no está bien para el fútbol. El fútbol merece otra cosa”, agregó el estratega argentino.

Además, analizó el trámite del partido contra los cremas. “Creo que sabíamos qué rival enfrentaríamos, tuvimos un primer tiempo muy aceptable, el segundo tiempo el intercambio de situaciones que se dieron benefició al rival”, manifestó.

Finalmente, destacó la importancia de jugar nuevamente como locales y ante su hinchada. “Universitario jugó en un terreno donde se hace muy fuerte y nosotros con nuestras armas entendimos que debíamos defender el partido y tuvimos momentos importantes. Después de la expulsión fuimos capaces de adaptarnos para poder sacar adelante el partido”, concluyó.

¿Contra qué equipo juega Deportivo Municipal en la próxima fecha?

Deportivo Municipal enfrentará a Sport Boys del Callao en el estadio Miguel Grau por la sexta fecha de la Liga 1 Betsson 2022. Este encuentro se jugará el domingo 13 de marzo desde las 1.15 p.m.