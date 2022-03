“¡Tiene un gran corazón!” Exagente del Chelsea indicó que Abramovich le salvó la vida

Luego del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la repercusión en el ámbito deportivo ha sido muy fuerte y está produciendo cambios drásticos. Roman Abramovich, multimillonario propietario ruso del Chelsea, decidió poner en venta el club de Londrés debido a su vinculación con el presidente ruso, Vladimir Putin.

A raíz de los ataques en contra del propietario del cuadro Blue, Piet De Visser, exojeador del Chelsea de 87 años, indicó en Algemeen Dagblad que las personas tienen un concepto erróneo sobre Abramovich. “Fue un golpe duro, porque es una persona muy importante para el club y la gente tiene una imagen equivocada de él. No se trata de dinero para Roman, él tiene mucho. Esa es una diferencia esencial. En realidad, es una personalidad cálida. Seguro que se molestará porque hablo de él en la prensa, preferiría (no hacerlo), pero mantengo lo que he dicho. Con mucho gusto aceptaré su bronca. Pero quiero decir quién es el verdadero Roman”, inició.

El exagente mencionó que el multimillonario ruso no es un oligarca frío y siente dolor que lo vean así. “La verdad es que tiene un gran corazón y el hecho de que el dinero de la venta del club beneficie a las víctimas de la guerra en Ucrania es una señal inequívoca”.

Abramovich significó mucho para De Visser en 2003, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. “Recuerdo bien que acababa de someterme a una cirugía a corazón abierto cuando anteriormente sufrí un cáncer de esófago. Lo superé, pero fui un pájaro muerto. Entonces, llamé a Roman para decirle que lamentablemente tenía que retirarme como ojeador”, agregó.