Duelo por los primeros lugares: así formarían AC Milan y Nápoli por la Serie A

AC Milan y Napoli se enfrentan en el Diego Armando Maradona por la fecha 28 de la Serie A. Los rojinegros urgen de una victoria para volver a la cima del torneo italiano, al igual que los celestes. Debido a que ambos equipos están igualados con 57 puntos y una victoria o empate los posiciona como punteros de la tabla.

Así formarían AC Milan y Nápoli

AC Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Theo Hernández; Sandro Tonali, Ismael Bennacer; Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leao y Olivier Giroud.

Nápoli: David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Mário Rui; Stanislav Lobotka, Fabián Ruiz; Matteo Politano, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne y Víctor Osimhen.

¿A qué hora juegan AC Milan vs. Nápoli?

El juego está pactado para iniciarse desde las 2.45 p. m. en horario peruano. Revisa los horarios según tu ubicación.

México: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

¿Cómo ver AC Milan vs. Nápoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido AC Milan vs. Nápoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.