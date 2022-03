EN VIVO Once Caldas vs. Pereira por la Liga BetPlay 2022: conoce a qué hora y dónde ver

Ver HOY Once Caldas vs. Pereira EN VIVO este viernes 4 de marzo por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Betplay. El duelo se disputará en el Estadio Palogrande y comenzará a las 7.40 p. m. (Perú y Colombia). Puedes ver el partido EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de Win Sports+. También puedes seguir el minuto a minuto, todos goles y todas las incidencias AQUÍ por la web de La República Deportes.

Once Caldas vs. Pereira: posibles alineaciones

Once Caldas: por confirmar.

Pereira: por confirmar.

Once Caldas vs. Pereira: ficha del partido

Partido Once Caldas vs. Pereira ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 4 de marzo ¿A qué hora? 7.40 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Palogrande ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Once Caldas vs. Pereira?

El partido Once Caldas vs. Pereira se podrá seguir desde las 7.40 p. m. (horario colombiano y peruano). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 7.40 p. m.

México: 6.40 p. m.

Ecuador: 7.40 p. m.

Perú: 7.40 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.40 p. m.

Bolivia: 8.40 p. m.

Venezuela: 8.40 p. m.

Argentina: 9.40 p. m.

Brasil: 9.40 p. m.

Chile: 9. 40 p. m.

Paraguay: 9.40 p. m.

Uruguay: 9.40 p. m.

España: 1.40 a. m. (viernes 18).

¿Qué canal transmite Once Caldas vs. Pereira?

En territorio colombiano, el encuentro Once Caldas vs. Pereira se podrá ver por medio de la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga BetPlay.

¿Cómo seguir Once Caldas vs. Pereira ONLINE?

Por internet, la transmisión del Once Caldas vs. Pereira irá a través de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de la cadena Win Sports. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes informarte desde la cobertura GRATIS de La República Deportes.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira: últimos resultados

Once Caldas

27/02/22 | Liga BetPlay | América de Cali 2-0 Once Caldas

22/02/22 | Liga BetPlay | Once Caldas 3-0 Deportivo Pasto

17/02/22 | Liga BetPlay | Patriotas 0-0 Once Caldas

12/02/22 | Liga BetPlay | Once Caldas 1-0 Junior

04/02/22 | Liga BetPlay | Once Caldas 2-1 Ind. Medellín

Pereira

26/02/22 | Liga BetPlay | Pereira 2-3 La Equidad

20/02/22 | Liga BetPlay | Cortuluá 2-1 Pereira

16/02/22 | Liga BetPlay | Pereira 2-1 Jaguares de Córdoba

13/02/22 | Liga BetPlay | Santa Fe 1-2 Pereira

02/02/22 | Liga BetPlay | Deportivo Cali 1-0 Pereira

¿Dónde juegan Once Caldas vs. Pereira?

El encuentro entre Once Caldas vs. Pereira se disputará en el Estadio Palogrande, que está localizado en Manizales, capital del departamento de Caldas, en Colombia. En este escenario juega sus partidos como local el equipo Once Caldas de la Categoría Primera A y Copa Colombia, además de su sección femenina.

Liga BetPlay: últimos campeones