UFC 272 EN VIVO: cómo y dónde ver la pelea Masvidal vs. Covington

UFC 272 se llevará a cabo HOY EN VIVO ONLINE GRATIS desde el T-Mobile Arena de Las Vegas y tendrá como pelea estelar Jorge Masvidal vs. Colby Covington. La transmisión del evento será EN DIRECTO por internet vía Star Plus a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

Masvidal y Covington son dos de los más grandes representantes de la división wélter (170 libras), y una libra es importante para colocarse arriba en dicha categoría. Ambos eran amigos más allá del octógono e incluso compartieron hogar, pero por problemas aparentemente económicos dejaron de serlo y hoy en día se odian.

Los dos peleadores han perdido ante el campeón de peso wélter, el nigeriano Kamaru Usman, que permanece invicto desde el 2013, y ambos fueron vencidos el año pasado. Nunca antes Colby y Jorge se han enfrentado. Esta será la primera vez y han anunciado que “correrá sangre”, así que será un duelo superviolento.

El combate coestelar será protagonizado por Edson Barboza y Bryce Mitchell, por el peso pluma, categoría que tiene como campeón a Alexander Volkanovski. El australiano no pierde desde hace 20 encuentros, desde el 2013, así que el ganador podría tener altas chances de medirse ante él.

UFC 272: ficha de la pelea Masvidal vs. Covington

Jorge Masvidal vs. Colby Covington UFC 272 ¿Cuándo es? Sábado 5 de marzo ¿Dónde? T-Mobile Arena de Las Vegas ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? TUDN y Azteca 7

UFC 272: cartelera del evento

Estelares

Peso Welter: Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Peso Pactado: Rafael dos Anjos vs. Renato Moicano

Peso Pluma: Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Peso Welter: Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Peso Pesado: Sergey Spivak vs. Greg Hardy.

Preliminares

Peso Ligero: Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Peso Paja Femenino: Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Peso Semipesado: Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Peso Mosca Femenino: Maryna Moroz vs. Mariya Agapova.

Primeros preliminares

Peso Pluma: Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Peso Mosca: Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Peso Ligero: Devonte Smith vs. Ľudovít Klein

Peso Semipesado: Michał Oleksiejczuk vs. Dustin Jacoby.

¿A qué hora es la pelea Masvidal vs. Covington por UFC 272?

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

México: 5.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver la pelea Masvidal vs. Covington EN VIVO ONLINE GRATIS?

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Perú: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Argentina: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Bolivia: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Chile: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Colombia: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Ecuador: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Paraguay: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Estados Unidos: ESPN+

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en España: DAZN

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Uruguay: Star+, ESPN 2, Star Action

Jorge Masvidal vs. Colby Covington en Venezuela: Star+, ESPN 2, Star Action.

¿Cómo ver Masvidal vs. Covington ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la pelea Masvidal vs. Covington por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este duelo vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver la pelea Masvidal vs. Covington?

Para acceder a Star Plus y ver la pelea Masvidal vs. Covington debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes

Dispositivos con Star Plus

Android

iOS

Televisores

Consolas

Celulares.

¿Dónde se jugará la pelea de Masvidal vs. Covington?

El lugar donde se disputará la pelea Jorge Masvidal vs. Colby Covington por el evento UFC 272 es el T-Mobile Arena, ubicado en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, Estados Unidos.