Camila Zapata: “En la Copa América hemos quedado cuarto, ¿por qué no hacerlo en las eliminatorias?”

Cada vez quedan menos días para que la selección peruana dispute la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca se medirán ante Uruguay (visita) y Paraguay (local), en lo que será los dos partidos más trascendentales de los últimos años. Una victoria o empate en Montevideo nos permitirá soñar con la clasificación directa, mientras que una derrota, nos obligará a ganar en Lima ante los guaraníes.

Sobre esta situación, que -a primera impresión- parece no ser muy compleja debido a lo que ha venido demostrando la Bicolor en las últimas fechas de las clasificatorias sudamericanas, la reportera y conductora de DirecTV Sports, Camila Zapata, nos habló al respecto y analizó al combinado patrio, así como algunos jugadores referentes.

“Yo veo bien a la selección, siempre he tenido mucha convicción en este equipo por lo que nos ha mostrado. Me gusta mucho el momento de Christian Cueva, André Carrillo. Yo pienso que si Cueva está bien, el equipo tiene todo para estar bien”, comenta la mujer de prensa de 26 años.

Camila Zapata a estado presente al ras del campo en los diferentes partidos de la Bicolor. Foto: composición/Zapcamila/FPF

Yotún y su poca continuidad

Si bien la periodista deportiva se mostró optimista por el nivel mostrado por ‘Aladino’ y la ‘Culebra’ en la Liga Profesional de Arabia Saudita, también se preocupó por aquellos seleccionados que no suman minutos, como el caso de Yoshimar Yotún.

“Si me preocupa que, algunos jugadores, no tengan continuidad como el caso de Yoshimar Yotun. Sin embargo, creo que la calidad que él tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y el camerino es fundamental”.

Si bien el exjugador de Sporting Cristal no cuenta con equipo y solo entrena en la Videna, para Camila Zapata debe ser titular ante Uruguay.

“Yoshimar no es que tenga un recambio natural. No tenemos un jugador como ‘Yoshi’, más aún si Tapia no está siendo titular en todos sus partidos. Creo que nuestra preocupación está en el mediocampo. Si bien Sergio Peña nos mostró un gran fútbol en la Copa América, por ahí en eliminatorias le ha costado un poco más, al igual que Raziel García”.

El último partido de Yotún a nivel de clubes fue el 21 de noviembre en la derrota de Cruz Azul a manos de Monterrey. Foto: AFP

¿Guerrero y Farfán deben ser convocados?

Otros futbolistas referentes en la selección peruana, y que están sin continuidad debido al proceso de recuperación, son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Los ‘compadres’ vienen mejorando de una lesión en la rodilla.

Según nos contó la conductora de DirecTV Sports, la presencia de ambos futbolistas es muy importante en el plantel, no solo en el terreno de juego, sino también fuera de el.

“He escuchado de los mismos jugadores que si les importa tener un Paolo y un Jefferson Farfán dentro del grupo, que viaje, que esté en el camerino más allá de si pueden o no jugar. Sé lo importante que es tener jugadores de jerarquía para ellos, así que ojalá puedan estar”, asegura.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero jugaron en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: JeffersonFarfánOficial

¿Lapadula o Valera?

Ante la ausencia de la ‘Foquita’ y el ‘Depredador’ en el equipo principal, el puesto de delantero recae en Gianluca Lapadula. Sin embargo, el atacante de Benevento recién viene sumando minutos en su club, tras superar las discrepancias con su entrenador. Ante esta situación, nace la duda si el ‘Bambino’ debería arrancar ante Uruguay o Alex Valera, quien es una de los goleadores de la Liga 1.

“Valera es un buen delantero, pero Lapadula tiene algo más, tiene más movilidad en todo el frente de ataque, hace las diagonales, te puede asistir. Ojalá se reencuentre con el gol en el Benevento y llegue con esa motivación a nuestro país”.

En esta misma línea, Camila Zapata precisó que el delantero de Universitario tiene todas las cualidades para ser titular en caso se le requiera. En ese sentido, indicó que - en la actualidad - es el segundo delantero por encima de Santiago Ormeño.

“Si evaluamos el rendimiento en sus clubes, para mí el suplente de Lapadula o quien también puede asumir la titularidad es Alex Valera (...) Yo le tengo fe a Ormeño, ojalá pueda anotar pronto, eso lo soltaría un poco en el campo”.

Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula y Álex Valera son los '9' de la selección peruana que convocó Gareca para la fecha doble de noviembre. Foto: Jazmin Ceras/La República

Perú vs. Uruguay: “Hacer la del Barranquillazo”

Adentrándonos al partido ante Uruguay, la reportera de campo de DirecTV Sports afirmó que, si bien los charrúas viven un buen momento, lo mismo pasa con la selección peruana, que, con una victoria en el el estadio Centenario, le arrebataría el cuarto lugar.

“Es cierto que Uruguay se ha levantado pero podemos aprovechar que nosotros venimos en un gran momento. En la Copa América hemos quedado en cuarto lugar, por qué no hacerlo en las eliminatorias”, afirma con una sonrisa, la cual muestra y contagia su optimismo.

Si bien los tres puntos serían importantes, Camila Zapata sostiene que la Blanquirroja podría hacer un planteamiento defensivo y, de contra, liquidar el partido, tal y como sucedió en Barranquilla.

“Ante Colombia hemos demostrado qué podemos jugar al aguante y a la contra (...) Si bien a Perú le funciona poner la pelota al suelo y salir jugando, creo que aguantar el partido no estaría mal y hacer la del Barranquillazo”, asegura la periodista de 26 años, mientras recuerda el agónico gol de Edison Flores.

Mira el gol de Edison Flores en Barranquilla

Partido final ante Paraguay

Ya para finalizar la entrevista, le preguntamos a la joven conductora sobre el último encuentro ante Paraguay en el estadio Nacional. Invadido por la angustia de poder vivir un episodio dramático como en las pasadas eliminatorias a Rusia 2018 (en el que igualamos 1-1 ante Colombia en Lima), Camila Zapata se mostró convencida de que la selección peruana saldrá victoriosa.

“Paraguay es una selección histórica, que siempre complica, pero a mí me gustan los partidos que Perú le hace. Tengo fe que vamos a ir a matar y es un partido en el que hay que darlo todo. Perú debe ganarlo sí o sí, allí no hay margen de error, porque está selección sabe muy bien jugar con esa presión”.

Si bien esta entrevista llega a su fin, el mes de marzo recién empieza y faltan cerca de tres semanas para que se juegue la última fecha doble. ¿Perú logrará clasificar directo? Esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.