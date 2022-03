¿Reemplazará a la ‘Araña’? River Plate habla sobre la posibilidad de fichar a Edinson Cavani

No está en los planes. A partir de junio, Marcelo Gallerdo tendrá que pensar en un River Plate sin Julián Álvarez. El joven atacante fue fichado por el poderoso Manchester City y en los próximos meses se incorporará al equipo de ‘Pep’ Guardiola. Si bien diversos medios postularon el nombre de Edinson Cavani como su reemplazante, el manager del club negó algún acercamiento.

Enzo Francescoli se pronunció sobre una eventual contratación del goleador del Manchester United. “Nunca hablé con Cavani. No hubo negociaciones, para nada”, dejó en claro sobre su compatriota en diálogo con Supermitre.

Edison Cavani es suplente en el Manchester United. Foto: EFE

El futuro cercano del delantero uruguayo es una incertidumbre. Con pocas chances de jugar en la institución inglesa, no se descarta que Boca Juniors vuelva a la carga por el artillero de 35 años, incluso, hace un año, Juan Román Riquelme confirmó que hubo un contacto.

Por otra parte, el exfutbolista reveló que, mientras se realizaban las negociaciones con el conjunto ciudadano, la primera opción del Millonario para sustituir a la ‘Araña’ era Valentín Castellanos, jugador del New York City de la MLS.