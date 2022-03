Pep Guardiola sobre la guerra Rusia-Ucrania: “La OTAN y las naciones europeas han fracasado”

Se sinceró. En la rueda de prensa previa al clásico encuentro entre Manchester City y Manchester United, Pep Guardiola fue consultado sobre el jugador Oleksandr Zinchenko, quien el último martes se lució como capitán del equipo citizen en el duelo ante Peterborough United por la FA CUP, en un gesto de solidaridad por la difícil situación que enfrenta Ucrania tras la invasión y posterior guerra con Rusia.

“Él está apoyando en varios proyectos, alentando a su país y nos está actualizando sobre el estado de su familia constantemente. Es preocupante, continúa la guerra y la situación empeora”, señaló el estratega español, visiblemente angustiado.

Antes de llegar al Manchester City y cuando aún era adolescente, Oleksandr Zinchenko tuvo un breve paso por el Shakhtar Donetsk, club que tuvo que abandonar tras el inicio del conflicto en la región de Donbás en el 2014. Posteriormente, el jugador se exilió en Rusia hasta que firmó por los celestes en 2016.

Posteriormente, el técnico citizen fue cuestionado sobre el rol y las muestras de apoyo brindadas en respaldo del pueblo ucraniano en la Premier League. “ Los gestos son importantes, pero, al final, solo son gestos. Los políticos podrían evitar estas cosas, pero no lo hacen porque han fracasado completamente. No son capaces de resolverlo. Y no lo hacen por la bandera o un pedazo de tierra, sino por el dinero. Si el dinero no está envuelto no vale el esfuerzo. Pasa en Siria, Afganistán, hay gente inocente sufriendo y sigue pasando. La OTAN y las naciones europeas han fracasado ”, concluyó de forma tajante.

Manchester City vs. Manchester United

El domingo 6 de marzo, Manchester City se medirá ante Manchester United por la vigésima octava fecha de la Premier League. El partido empezará a las 11.30 p.m. y se disputará en Etihad Stadium.