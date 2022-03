Diego Melián advierte a Universitario: “Se tienen que preocupar ellos por nosotros”

Uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada será el Deportivo Municipal vs. Universitario, que se jugará en Villa El Salvador. Ambas escuadras tienen 9 puntos y se encuentran en los primeros puestos de la tabla. Si bien el torneo recién ha empezado y es una batalla de largo aliento, los ediles son conscientes que con su estilo de juego pueden conseguir grandes cosas. Así nos lo hizo saber Diego Melián.

En diálogo con La República, el portero de la Franja señaló que, esta temporada, Municipal ha formado un gran grupo humano capaz de luchar y salir victorioso cada fin de semana. Además de marcar historia, como por ejemplo el último triunfo que sacaron ante ADT de Tarma, en Huancayo, donde rompieron una racha de 35 años sin poder sumar puntos.

“ La vez pasada que habíamos ido a Huancayo también hicimos historia (empate con Huancayo en 20202) y ahora me enteré que hace 35 años no ganábamos en esa plaza ”, nos contó un emocionado Diego Melián. “Fue como un condimento extra y la alegría fue enorme para ganar confianza”, continuó.

Fútbol descentralizado

Tras dos temporadas donde el campeonato local se realizó en Lima, este 2022 se volvió a los antiguos formatos donde los clubes viajaban a diversas ciudades para disputar un partido de 90 minutos. “Es bueno porque tiene un condimento especial”, señala Melián, quien confesó que esta modalidad hace que “todos se emparejen muchísimo, ya que los equipos corren con la misma situación”.

“ Se hace lindo ir a jugar a otras ciudades, le da otro color al campeonato ”, añade Melián, quien repara en lo complicado que es jugar en la altura. “Se hace dificultoso por el aire, en el caso nuestro (arqueros) la pelota va muchísimo más rápido. Uno trata de adaptarse, pero no es un impedimento”.

En lo personal, el arquero uruguayo de 30 años revela que se siente cómodo visitando ciudades de altura. Si bien perdieron ante Cienciano, en el Cusco, siente que hicieron “bien las cosas” y contra ADT de Tarma pudieron reflejarlo. “Ganamos haciendo buen fútbol y tratando bien la pelota, que es lo que nos pide Hernán”.

Esta es la tercera temporada que Melián vestirá la camiseta de Municipal. Foto: Instagram

Clásico moderno ante Universitario

Tras hacer historia en Huancayo, Municipal tiene una difícil tarea este sábado. Los ediles enfrentarán a Universitario en una edición más del ‘clásico moderno’. Ambos vienen con la misma cantidad de puntajes, aunque los cremas fueron eliminados entre semana de la Copa Libertadores.

Pese a esto y que es la ‘U’, para Diego Melián es un partido más. “En lo personal, trato todos los cotejos iguales, con la misma importancia porque todos valen tres puntos”, revela el jugador edil.

En esa misma línea, aseguró que vienen trabajando de la mejor manera para imponerse ante los dirigidos por Álvaro Gutiérrez. “Sabemos que la gente y en la interna este tipo de partidos se vive distinto y, bueno, nosotros lo notamos. Pero esta semana estuvimos trabajando para hacer un buen partido, jugar buen fútbol y poder llevarnos los puntos en nuestra casa, que sería seguir confirmando un estilo de juego”, añadió.

Melián, quien vio la participación de Universitario ante Barcelona SC, confesó tener “información del rival, algún tipo de preocupación o dato puntual”; sin embargo, reveló que dentro de la cancha puede suceder todo lo contrario. “Uno tiene la información de ver algunos detalles, pero a la hora de entrar a la cancha hay que estar concentrados”, aseguró.

Con respecto a los puntos fuertes de la ‘U’, que son sus atacantes, el portero de Municipal descartó que vayan a hacer un trabajo especial para marcar por ejemplo a Luis Urruti, Alberto Quintero o Succar porque “ sería darle demasiada importancia al rival cuando nosotros tenemos muchos jugadores que están en un muy buen nivel ”.

“Se tienen que preocupar ellos por nosotros. Estamos concentrados en hacer nuestro trabajo con las precaucionas del caso como se tiene que hacer. Trataremos de enfocarnos en lo nuestro y estando concentrados. Todo va a salir bien”, añadió.

Diego Melián fue elegido en varias oportunidades como mejor arquero. Foto: Instagram

Objetivos y cómo juega Municipal

A principio de temporada, Roberto Ovelar conversó con La República y señaló que el primer objetivo es conseguir una copa internacional y después, si se dan las cosas, luchar por el campeonato. Meses después, Diego Melián subraya ese pensamiento.

“Tenemos muy claro qué es lo que queremos. Como dijo Ovelar, es pasito a pasito. Esto te lleva a nuevos objetivos a largo plazo, pero no podemos pensar mas allá del partido ante Universitario. Primero nos llevamos la victoria y afianzar nuestro estilo”, expresó.

Sobre el estilo de juego que practica el entrenador Hernán, Melián señaló que “Municipal intenta un buen juego, con tener una salida limpia. Nosotros también tenemos nuestra garra, la pelota en el piso, crear varias chances y concretarlas. Además, sumada a la intensidad que le metemos. Tratamos de estar muy bien físicamente para poder correr los 90 minutos”, concretó.

“Se ha formado un grupo muy lindo y es lo que nos hace fuerte. Hay un plantel que además de tener muchas condiciones, es un grupo humano que se ha formado muy lindo y Hernán nos hace sentir muy importantes en su función. Esa es la principal fortaleza hoy en día. Sabemos que es largo, pero vamos paso a paso”, finalizó el arquero de 30 años.

Cortitas

¿Te gusta que la revienten o salgan jugando?

“Salgan jugando. Hoy en día hay que tener personalidad y el compromiso de tratar de jugar la pelota. Hay situaciones donde hay que reventarla y es válido, pero en principio salir jugando”.

¿Hincha de qué equipo?

Peñarol.

¿Algún referente en tu puesto?

Iker Casillas y Fabian Carini.

¿Y en el medio local?

En el medio son varios los que me gustan, de repente Leao Butrón porque era preponderante en su carrera. Fue un placer poder enfrentarlo, pero no tengo uno en particular.

¿Cómo te está tratando Perú?

Bien, muy bien. Estoy contento, es una ciudad muy linda. Me siento muy cómodo acá y ahora que hemos podido viajar se nota que es un país hermoso y estoy bien.

¿Le estás agarrando cariño a Municipal?

Es sabido que desde el primer momento tuvimos una gran conexión con el club y la hinchada. Estoy agradecido a todos por el cariño, a Franja Edil por abrirme las puertas y hacerme sentir importante. Siempre voy a intentar estar en el club mientras se pueda.

¿Cómo ves el Uruguay vs. Perú?

Va a ser un partido muy duro porque los dos están en búsqueda de la clasificación. Quizás Uruguay tenga la presión de hacerlo bien de local y porque Perú viene de sacar bastantes puntos. Ninguno va a salir a cerrarse, puede que sea un empate y definan en la última fecha. Creo que puede ir por ahí la cosa.