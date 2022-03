Liga 1 2022: revisa la programación de la fecha 5 y la tabla de posiciones

Desde este viernes 4 al lunes 7 de marzo se llevará a cabo la quinta jornada de la Liga 1 Betsson 2022, que nos traerá partidos más que atractivos, como el clásico moderno entre Municipal vs. Universitario y el duelo de los últimos finalistas Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Por otro lado, el líder, Sport Huancayo, descansará este fin de semana.

La fecha arranca con los enfrentamientos entre UTC vs. Melgar y Cienciano vs. Ayacucho FC en el Héroes San Ramón y el Inca Garcilaso de la Vega, respectivamente. Luego, tendremos otros dos duelos el sábado entre Deportivo Municipal vs. Universitario, en el Iván Elías Moreno desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y el César Vallejo vs. Sport Boys en Mansiche a las 7.00 p. m. (hora peruana).

El domingo nos tiene preparado tres apasionantes encuentros. Temprano, el Cantolao vs. Carlos A. Mannucci, en el Miguel Grau; Carlos Stein vs. Alianza Atlético, en el César Flores Marigorda, y el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, en el Alejandro Villanueva. Estos dos últimos son los finalistas de la temporada anterior, donde se coronaron los íntimos gracias a un tanto de Hernán Barcos.

Finalmente, la quinta jornada culmina con los duelos entre la Universidad San Martín vs. Atlético Grau en el estadio San Marcos y Deportivo Binacional vs. ADT Tarma en el Guillermo Briceño Rosamedina. A continuación, podrás ver el fixture y la tabla de posiciones de la fecha 5 de la Liga 1 2022.

Liga 1 2022 programación fecha 5

Liga 1 2022 tabla de posiciones