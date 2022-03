Jefferson Farfán enciende las alarmas

Tras el debut soñado de Cristian Benavente con camiseta blanquiazul, hoy el hincha de Alianza Lima tiene todas sus expectativas puestas en ver por fin en acción a Jefferson Farfán este año. Y es que el último duelo que disputó la ‘Foquita’ fue el 28 de noviembre del 2021 en la final de la Liga 1. Ingresó en el segundo tiempo, dio chispazos de buen fútbol y salió campeón con el club de sus amores, pero desde entonces no juega.

En Matute había el deseo de que Farfán debute en el choque contra Sporting Cristal del domingo, pero la ‘Foquita’ ha sufrido un nuevo revés en su proceso de recuperación a la rodilla y quedó descartado. Algo que se podía presagiar, luego de que el jugador no trabajara a la par de sus compañeros los últimos días y solo hiciera gimnasia.

Incluso ayer no formó parte de los entrenamientos del cuadro íntimo y estuvo en la Videna trabajando junto a Alberto Rodríguez. Sin duda alguna, no son buenas noticias para Alianza Lima, que desea voltear la página y reivindicarse con su hinchada luego de la caída ante Alianza Atlético en Sullana por la Liga 1, pero además enciende las alarmas en la Videna y crea preocupación en Ricardo Gareca pensando en la última fecha doble de eliminatorias a Qatar.

El ‘Tigre’ presentará la lista de convocados para enfrentar a Uruguay y Paraguay el 11 de marzo y, si bien se pensó que para esa fecha Farfán tendría algunos minutos de fútbol con los blanquiazules en el torneo local, esto no podrá suceder. La ‘Foquita’ no estará antes los rimenses y es poco probable que esté ante Melgar en la sexta fecha (12 de marzo). Luego, los íntimos descansan.

Farfán pasó de ser un titular indiscutible a no ver minutos con la selección, pues no fue convocado a los dos últimos partidos, debido a que no se encontraba al 100%. Su realidad no ha cambiado y su presencia en la próxima convocatoria corre riesgo, pero todo dependerá de Gareca, quien se dice desea contar con todos los más experimentados.❖

sabías que...Horas decisivas. Paolo Guerrero deberá definir su fichaje en Alianza en las próximas horas, pues el 8 de marzo se cierra el libro de pases.

El once íntimo. Campos; Míguez, Ramos, Y. Vílchez; Mora, Lagos, Ballón; Concha, Benítez; Ald. Rodríguez y Barcos.