¿A qué hora juega Juárez vs. León por la Liga MX 2022?

Juárez vs. León se enfrentan EN VIVO este viernes 4 de marzo desde las 10.00 p. m. (hora peruana) por la novena jornada de la Liga MX 2022. Este encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez y será transmitido por la señal de TUDN y Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de y todos los partidos de hoy por La República Deportes.

El cuadro local viene de empatar 1-1 con Puebla y se encuentra en el puesto 12 con ocho unidades. Por su parte, el equipo de Santiago Ormeño igualó 0-0 con Monterrey en la fecha anterior y se ubica en el quinto lugar con 12 puntos.

Juárez vs. León: ficha del partido

Partido Juárez vs. León ¿Cuándo juegan? Viernes 4 de marzo ¿A qué juegan? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? TUDN y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico Benito Juárez

Juárez vs. León: posibles alineaciones

Juárez : González; Acosta, Arribas, López, Alvarado, Esquivel, Arce, Lezcano, Ochoa, Rolán, Silvera.

: González; Acosta, Arribas, López, Alvarado, Esquivel, Arce, Lezcano, Ochoa, Rolán, Silvera. León: Cota; Mosquera, Barreiro, Tesillo, Rodríguez, Colombatto, Ambriz, Mena, Dávila, Ramírez, Meneses.

¿A qué hora juegan Juárez vs. León?

México – 9.00 p. m.

Perú – 10.00 p. m.

Colombia – 10.00 p. m.

Ecuador – 10.00 p. m.

– 10.00 p. m. Venezuela – 11.00 p. m.

Bolivia – 11.00 p. m.

– 11.00 p. m. Argentina – 12.00 a. m. (5 de marzo)

Chile – 12.00 a. m. (5 de marzo)

– 12.00 a. m. (5 de marzo) Paraguay – 12.00 a. m. (5 de marzo)

Uruguay – 12.00 a. m. (5 de marzo)

– 12.00 a. m. (5 de marzo) Brasil – 12.00 a. m. (5 de marzo)

¿Dónde ver Juárez vs. León?

Podrás ver el Juárez vs. León EN VIVO a través de la señal de TUDN en México.

TUDN

Sky: canal 547 (SD), canal 1547 (HD)

IZZI: canal 501 (SD), canal 890 (HD)

UTDN

Sky: canal 551 (SD), canal 1551 (HD)

IZZI: canal 502 (SD)

¿Cómo ver Juárez vs. León ONLINE?

La transmisión del duelo EN VIVO entre Juárez vs. León estará a cargo del streaming de Star Plus. También podrás ver el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Cómo me suscribo a Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el cotejo EN VIVO entre Juárez vs. León, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Juárez vs. León?

El encuentro entre Juárez vs. León se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Juárez, Méxcio.